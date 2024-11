WBIT, ENA e MOG registram ganhos semanais de dois dígitos enquanto o Bitcoin recupera US$ 68 mil

O Bitcoin está se aproximando de sua máxima de 3 meses após ultrapassar US$ 68 mil pela primeira vez desde o final de junho, e a alta foi impulsionada principalmente pelos candidatos presidenciais dos EUA que demonstraram uma postura mais favorável às criptomoedas.

O mercado de altcoins também cresceu junto com a criptomoeda principal e a maioria dos 99 principais tokens encerrou a semana com lucro.

WBIT, ENA e Mog foram os maiores ganhadores da semana, cada um garantindo mais de 30% nos últimos sete dias.

No início desta semana, a alta do Bitcoin ganhou força à medida que a crescente possibilidade do retorno de Donald Trump à Casa Branca reforçava a confiança do mercado.

O ex-presidente, que apoiou abertamente as criptomoedas, prometeu transformar os EUA em um centro global de criptomoedas, energizando grande parte da comunidade cripto, que vê uma vitória republicana como uma vitória para o setor e também otimista para o preço do Bitcoin.

Adicionando combustível ao momento otimista, houve comentários recentes de Kamala Harris, a candidata presidencial democrata, que prometeu apoiar regulamentações favoráveis às criptomoedas e garantir uma estrutura clara para tecnologias inovadoras, oferecendo esperança de apoio bipartidário no espaço.

Embora a campanha de Harris não tenha sido tão aberta sobre criptomoedas quanto Trump, muitos acreditam que os democratas podem estar se aquecendo para as criptomoedas.

No entanto, alguns defensores do mercado de criptomoedas, como o CEO da BlackRock, Larry Fink, e Alexander Grieve, vice-presidente de Assuntos Governamentais da empresa de capital de risco Paradigm, comentaram que o futuro das criptomoedas nos EUA é positivo, independentemente de quem vencer.

Com as eleições nos EUA atualmente impulsionando a alta do mercado, outros fatores, como o corte de juros do Federal Reserve em setembro, o crescente interesse institucional e a atividade das baleias também ajudaram a sustentar a alta do Bitcoin em outubro.

O cripto Fear & Greed Index ficou em 73, comparado a 32, na semana passada, o que mostra que os traders estão se sentindo muito mais otimistas e ansiosos para assumir riscos. No entanto, os níveis crescentes de ganância também aumentam a probabilidade de um possível recuo.

De acordo com vários analistas no X, o BTC estava sendo negociado perto de um nível importante em torno da marca de US$ 68.500, que os touros precisam conquistar.

Se o momento continuar forte nessa área, os analistas esperam que esse rali continue, com chances de o BTC atingir uma nova máxima histórica em breve.

No momento em que este artigo foi escrito, o BTC estava em queda de pouco mais de 6% em relação à sua máxima histórica registrada em meados de março.

O trader pseudônimo Rekt Capital destacou recentemente que uma alta do Bitcoin está atrasada, traçando paralelos com ciclos anteriores de Halving.

Ele observou que, em 2020, o Bitcoin disparou 163 dias após o Halving e 154 dias no ciclo de 2016.

Desta vez, o Bitcoin está em fase de reacumulação há 187 dias, o que sugere que, se a história se repetir, uma alta pode estar no horizonte em breve.

Normalmente, uma fase de reacumulação mais longa geralmente sugere uma base mais forte para um possível movimento de preço, o que pode levar a um rompimento mais poderoso em comparação aos ciclos anteriores.

No geral, não faltaram previsões otimistas de preços para o Bitcoin ao longo da semana, com a última delas vindo do CIO da Bitwise, Matt Hougan, que afirmou que o preço estava se aproximando dos seis dígitos.

No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava testando novamente o nível de suporte de US$ 68.500, mostrando um aumento de 2,15% nas últimas 24 horas e um ganho de 10,3% na semana.

Enquanto isso, os maiores ganhadores no mercado de altcoins foram:

Moeda WhiteBIT

A WhiteBIT Coin (WBT) teve os maiores ganhos nos últimos 7 dias, subindo 49%, sendo negociada a US$ 17,58, enquanto seu valor de mercado atingiu uma máxima histórica de US$ 2,54 bilhões em 18 de outubro.

Isso impulsionou a moeda como a maior ganhadora entre as 100 principais criptomoedas por capitalização de mercado, segundo dados da CoinGecko.

Fonte: CoinMarketCap

A alta do WBT coincidiu com um aumento no volume de negociação de US$ 7,85 milhões em 11 de outubro para mais de US$ 11 milhões no momento da redação deste artigo.

WBT é o token nativo da exchange cripto centralizada europeia WhiteBIT. Recentemente, a WhiteBIT obteve a certificação Nível 1 sob o Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI DSS).

Essa certificação, que verificou que a plataforma adere às melhores práticas de prevenção de fraudes e protocolos de segurança de dados, foi um catalisador fundamental para a alta do preço do WBT.

Atenas

Ethena (ENA) subiu 30,2% nos últimos 7 dias, sendo negociada a US$ 0,42, com seu valor de mercado fixado em US$ 1,16 bilhão no momento da publicação.

Fonte: CoinMarketCap

Um catalisador importante por trás do recente aumento de preço da ENA é a expansão contínua do ecossistema Ethena.

A Ethena Labs aprovou recentemente uma proposta fundamental para integrar a Ethereal, uma exchange descentralizada alimentada pela stablecoin USDe, em seu sistema de gerenciamento de reservas.

Espera-se que essa integração aumente a liquidez e a utilidade dos tokens ENA dentro do ecossistema Ethena, aumentando seu apelo tanto para usuários quanto para investidores.

Além disso, os desenvolvedores do Ethena revelaram planos na semana passada para alocar US$ 46 milhões do fundo de reserva em ativos tokenizados, adicionando ainda mais diversificação à sua estratégia financeira.

Moeda Mog

Mog Coin (MOG), o terceiro maior ganhador semanal e uma moeda meme hospedada no Ethereum, ganhou 27,2% nos últimos 7 dias, sendo negociada a US$ 0,0000021 no momento desta publicação.

Fonte: CoinMarketCap

Além disso, a capitalização de mercado da altcoin ficou em US$ 821,6 milhões, enquanto seu volume diário de negociação estava em torno de US$ 34,9 milhões, a maior parte concentrada na Gate.io, seguida pela Bybit e Uniswap V2.

O sentimento da comunidade em torno da moeda meme era muito otimista, com muitos prevendo um aumento adicional em seu preço, de acordo com dados do CoinMarketcap.

Além disso, muitos usuários do X estavam promovendo a moeda meme, chamando-a de primeira “moeda cultural” e prevendo que ela poderia atingir uma capitalização de mercado de US$ 1 bilhão no curto prazo.