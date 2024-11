Prévia dos lucros do 3º trimestre da General Motors: o que esperar e possível impacto nas ações da GM

A General Motors (GM) deve divulgar seus lucros do terceiro trimestre de 2024 hoje, antes da abertura do mercado.

Os investidores estão ansiosos para ver como a montadora norte-americana se saiu diante dos obstáculos econômicos e das condições de mercado em evolução.

De acordo com a Zacks Investment Research, a estimativa consensual para os lucros da GM é de US$ 2,50 por ação, com receita esperada de US$ 44,7 bilhões para o trimestre.

Embora as estimativas de lucro por ação (LPA) tenham sido revisadas ligeiramente para baixo em 2 centavos na semana passada, a projeção ainda reflete um crescimento anual de 9,6%.

A previsão de receita sugere um aumento modesto de 1,26% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Forte desempenho esperado apesar dos desafios

Apesar do ambiente de vendas misto, a GM apresentou desempenho estável, especialmente no mercado norte-americano.

De acordo com a Zacks, as vendas de veículos da GM nos EUA caíram 2,2% no terceiro trimestre, mas superaram as expectativas do setor.

A montadora viu uma forte demanda por seus veículos elétricos (VEs) e crossovers compactos, com as vendas de VEs aumentando em 60% em relação ao ano anterior.

No mercado dos EUA, a GM vendeu 32.095 veículos elétricos no terceiro trimestre, incluindo o Chevrolet Equinox EV e o Cadillac Lyriq.

A empresa também entregou mais de 4.300 picapes e SUVs GMC Hummer EV.

Espera-se que esse desempenho robusto dos veículos elétricos impulsione os lucros gerais da GM, com estimativas sugerindo que as receitas na América do Norte aumentarão em 1,3%, para US$ 36,5 bilhões, e a receita operacional pode aumentar em 8,3%.

Fraqueza na China pesa nos resultados

Embora as operações da GM na América do Norte continuem fortes, seu desempenho na China continua difícil.

A montadora viu uma queda acentuada de 21,2% nas entregas de veículos na região, com declínios significativos ano a ano em suas marcas Buick, Chevrolet e Cadillac.

A GM também relatou perdas na China durante os dois primeiros trimestres de 2024, e a CEO Mary Barra alertou sobre os desafios contínuos na região para o restante do ano.

Espera-se que esse baixo desempenho na China tenha impacto nos resultados internacionais da GM.

A Zacks estima que as vendas internacionais da GM, excluindo suas joint ventures na China, sofrerão um declínio de 12,5% no terceiro trimestre.

O que os analistas estão observando

A análise da Zacks sugere que os investidores devem moderar as expectativas de grandes lucros neste trimestre, já que a GM não possui a combinação de fatores normalmente necessária para surpreender positivamente.

No entanto, as fortes vendas de veículos elétricos da GM, a liquidez robusta e o portfólio estratégico de produtos fornecem motivos para otimismo a longo prazo.

A montadora continua investindo pesadamente em linhas de veículos elétricos e tradicionais.

No próximo ano, a GM planeja lançar oito SUVs movidos a gasolina, novos ou redesenhados, na América do Norte para manter a lucratividade durante a transição para veículos elétricos.

Você deve comprar ações da GM?

As ações da General Motors subiram 37% no acumulado do ano, superando concorrentes do setor como Ford e Toyota.

Apesar dos desafios de curto prazo na China e dos custos crescentes associados à sua transição para veículos elétricos, a posição de liquidez da GM e o sucesso contínuo em seu principal segmento de veículos movidos a gasolina oferecem estabilidade.

Os investidores podem querer adiar quaisquer grandes movimentos até depois da divulgação dos lucros do terceiro trimestre, o que dará mais clareza sobre os planos da GM para superar obstáculos no mercado chinês e suas perspectivas para o segmento de veículos elétricos.