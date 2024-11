Analista de mercado explica o que diferencia Floki Inu de DOGE, SHIB e PEPE

O renomado analista de mercado Scofield causou comoção no espaço das criptomoedas meme, revelando como o Floki Inu (FLOKI) difere de outras moedas temáticas importantes.

Isso aconteceu depois que a Floki lançou seu recente mecanismo de queima automática, e Scofield acredita que isso deu aos ativos direitos de se gabar sobre Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e PepeCoin (PEPE).

O analista destacou a impressora de dinheiro da Floki, que permite que a rede (automaticamente) compre e destrua tokens FLOKI. Isso visa mecanismos deflacionários aprimorados.

Notavelmente, os desenvolvedores do Floki revelaram um marco significativo na iniciativa de queima do projeto em 18 de outubro.

Iniciativa de compra e queima da Floki

A equipe FLOKI revelou que o recurso de compra e queima do bot de negociação, que foi pausado após não funcionar de forma eficiente após o lançamento da mainnet, retomou as operações na sexta-feira.

Enquanto isso, a funcionalidade de gravação automática coleta e destrói 50% das taxas de negociação acumuladas pelo bot de negociação do Floki.

O anúncio declarou:

Como parte desta atualização, 50% de mais de US$ 1 milhão em taxas acumuladas em negociações anteriores serão aplicadas para comprar e queimar FLOKI, em linha com nosso compromisso original quando anunciamos o Floki Trading Bot.

Notavelmente, o bot baseado no Telegram cobra uma taxa de 1% em cada negociação e permite que indivíduos comprem e vendam moedas nas plataformas Binance Chain, Ethereum e Base.

Enquanto isso, Floki não é o único token meme com foco em queima de tokens. A maioria das criptomoedas temáticas alavancam esses mecanismos para reduzir seu suprimento total para escassez e demanda aprimoradas.

O Shiba Inu tem um mecanismo de queima automática, que destrói 70% das taxas de transação na plataforma L2 Shibarium – que teve uma atividade disparada recentemente.

No entanto, o Dogecoin original com tema de cachorro não tem queima regular de tokens.

Ele usa uma abordagem inflacionária, adicionando quantidades fixas de tokens ao fornecimento geral anualmente.

Enquanto isso, a queima automática do Floki se alinha com o objetivo do projeto de consolidar a presença do ativo meme no espaço financeiro.

A equipe entrou no mundo dos esportes em agosto de 2024 para elevar o status do token além de um ativo meme.

Perspectiva de preço do FLOKI

O token meme ficou em US$ 0,0001458 após perder mais de 3% no dia anterior.

A baixa visível ocorre no momento em que o mercado em geral recua após a recente tentativa do Bitcoin de recuperar a marca de US$ 70 mil.

Enquanto isso, os ativos temáticos tiveram desempenho superior no último dia, com o valor de mercado dos principais memes saltando quase 20%, para US$ 74,80 bilhões, de acordo com a Coingecko.

GOAT (+73%), Simon’s Cat (+14%) e SPX (+7%) mantiveram o setor ativo nas últimas 24 horas.

Os compradores de FLOKI devem reverter o curso atual e empurrar a alt em direção à resistência mais próxima em US$ 0,00017480.

Ultrapassar esse obstáculo significaria um ganho de 20% em relação aos preços atuais.

No entanto, a trajetória predominante da FLOKI sinaliza fraqueza, e a queda de 30% no volume diário de negociações sugere mais declínios antes de possíveis recuperações.