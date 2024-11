Shiba Inu (SHIB) pronto para recuperação à medida que a atividade do Shibarium aumenta após uma paralisação de meses

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A criptomoeda com tema canino Shiba Inu (SHIB) teve desempenho inferior ultimamente, com os investidores se concentrando em tokens memes novos e populares, como POPCAT e PEPE.

Embora a queda de 5% no preço na semana passada tenha destacado a fraqueza, as tendências recentes sugerem um possível retorno do SHIB.

As transações diárias da Shibarium aumentam 1.300%

A rede L2 da Shiba Inu sofreu uma pausa significativa no progresso nos últimos meses.

No entanto, o Shibarium viu alívio nos últimos dias, com alguns indicadores cruciais ressurgindo para máximas no início de 2024.

A plataforma viu suas transações diárias dispararem para 1,8 milhão em 22 de outubro, de acordo com o Shibariumscan.

Isso representou um aumento impressionante de 1.300% em 24 horas e uma rápida mudança na dinâmica.

Essas estatísticas indicam um ressurgimento robusto depois que as transações do Shibarium caíram 99% em março, quando Solana superou os projetos baseados em Ethereum.

Além disso, as contas ativas no Shibarium atingiram um pico de 1 ano acima de 26.000 em 22 de outubro, confirmando o interesse renovado no protocolo.

O Shibarium melhora a eficiência e a escalabilidade das transações dentro do ecossistema SHIB para atrair mais desenvolvedores de dApps.

O L2 visa melhorar a demanda por Shiba Inu com maior utilidade para impulsionar o desempenho do preço da moeda meme.

Enquanto isso, a impressionante recuperação do Shibarium provavelmente aumentará a confiança dos investidores no SHIB. Essa confiança provavelmente atrairá novos jogadores e capital fresco para o projeto meme.

Dessa forma, a Shiba Inu pode estar entre os maiores ganhadores na tão aguardada corrida de touros.

SHIB: mais para os fatores de alta

A iniciativa de queima de tokens da Shiba Inu também sugere potenciais aumentos no preço do SHIB (no curto prazo).

Dados da Shibburn mostram que a taxa de queima aumentou 6.750% no último dia, fazendo com que 27.108.433 tokens Shiba Inu fossem removidos de circulação.

A iniciativa visa tornar a altcoin deflacionária para um crescimento gradual de valor em meio à crescente escassez e à demanda estável.

Além disso, os indicadores dão suporte à recuperação de curto prazo do SHIB. O Chaikin Money Flow saltou de baixas de 17 de outubro de -0,20 para +0,03 (no período diário).

Isso mostra que o dinheiro fluiu para o token meme na semana passada, refletindo a confiança em recuperações iminentes.

Além disso, o Índice de Força Relativa em 58 sugere espaço para ações de preços ascendentes.

Movimento atual do preço do SHIB

O segundo maior token de meme em valor foi negociado a US$ 0,00001768 após perder mais de 2% nas últimas 24 horas.

O SHIB demonstra notável domínio de baixa, e o declínio de 30% no volume diário de negociações sugere fraqueza no curto prazo.

O modo pessimista de Shiba Inu ocorre em um momento em que os ursos dominam o espaço de ativos digitais, arrastando o valor geral do mercado de criptomoedas para baixo em 1,44% nas últimas 24 horas, para US$ 2,28 trilhões.

No entanto, os especialistas preveem uma recuperação massiva para o mercado após a queda predominante. Os desenvolvimentos otimistas do ecossistema preparam o SHIB para reanimações precoces após corridas de alta de base ampla.