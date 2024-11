ARM vs Qualcomm: por que sua disputa de licenciamento vai além de apenas um contrato

Em uma escalada significativa de seus problemas legais em andamento, a Arm Holdings decidiu rescindir um importante acordo de licenciamento com a Qualcomm em um aviso de 60 dias. O aviso de rescisão tem implicações de longo alcance para a Qualcomm, bem como para os mercados de smartphones e semicondutores.

A razão pela qual essa questão é importante é porque a maioria dos smartphones Android em uso hoje utiliza a tecnologia da Qualcomm.

E a maioria dos produtos da Qualcomm usados nesses smartphones utilizam propriedade intelectual (PI) da ARM.

A Qualcomm também é uma das maiores fontes de receita da ARM.

É bastante claro que ambas as empresas dependem uma da outra para grande parte de seus negócios.

Então o que acontece se as coisas piorarem daqui para frente?

Um impacto direto na receita de ambas as empresas

A Qualcomm gera US$ 39 bilhões em receita. A maior parte disso vem de smartphones que usam processadores baseados em ARM. Um exemplo é a linha de processadores Snapdragon que a empresa usa na maioria dos smartphones modernos.

Para a Qualcomm, uma nova área de crescimento é sua entrada em ‘PCs de IA’.

A empresa vende processadores snapdragon para grandes empresas de PC como HP e Microsoft. Se a QCOM não conseguir vendê-los, isso também se tornará um grande problema para empresas envolvidas em computação pessoal.

Da mesma forma, para a ARM, ter um bom relacionamento com uma grande empresa de semicondutores é importante.

A empresa gerou US$ 3,2 bilhões em receita no último ano fiscal. US$ 1,8 bilhão veio de royalties, enquanto US$ 1,4 bilhão veio de acordos de licenciamento.

Ambas as fontes de receita serão afetadas se a empresa parar de trabalhar com a Qualcomm.

O papel da Nuvia na disputa legal

No centro de tudo isso está uma pequena empresa chamada Nuvia. Os processadores que a QCOM vende para a DELL e a Microsoft são baseados no design de processador da Nuvia.

A Nuvia foi adquirida pela QCOM em 2021. Assim como a QCOM, a Nuvia também licenciou a tecnologia ARM para criar seus designs de processadores.

No início desta semana, a QCOM anunciou que estava trazendo um antigo design da Nuvia chamado Oryon para seus processadores Snapdragon mais recentes.

Como a Nuvia não havia sido adquirida pela QCOM quando este design foi criado, a ARM acredita que a QCOM precisa licenciar esta tecnologia da ARM, não da Nuvia.

Como a ARM também vende seus próprios chips, muitos veem isso como uma tentativa oportunista de deter a QCOM e assumir sua fatia de mercado.

Um porta-voz da Qualcomm disse o seguinte sobre as ações da ARM:

(Isso) parece ser uma tentativa de interromper o processo legal, e sua reivindicação de rescisão é completamente infundada. Estamos confiantes de que os direitos da Qualcomm sob seu acordo com a Arm serão afirmados.

As ações da Qualcomm caíram mais de 3% com a notícia do aviso de rescisão.

Isso seria insignificante em comparação à carnificina que uma eventual rescisão resultaria. Por enquanto, parece que o mercado está favorecendo um acordo.

Isso significaria que esta é apenas uma tentativa da ARM de trazer a QCOM de volta à mesa de negociações e renegociar os termos do acordo de licenciamento da Nuvia.

Caso contrário, isso pode ser apenas o começo de uma mudança sísmica na indústria de smartphones.