Por que os lucros da Tesla podem aumentar a pressão para justificar seu lugar no Magnificent Seven

Com lucros em queda e ações com baixo desempenho, a Tesla Inc. está enfrentando um escrutínio cada vez maior à medida que se torna uma exceção entre seus pares de tecnologia de grande capitalização.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

De acordo com um relatório da Bloomberg, os investidores estão particularmente preocupados antes do relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa, que pode solidificar o papel da Tesla como o elo mais fraco dos chamados “Sete Magníficos”.

Advertisement

A Tesla deve divulgar seus lucros hoje após o fechamento dos mercados.

Lucros e estimativas em declínio diminuem a confiança

Copy link to section

A Tesla é o único membro das Sete Magníficas que deverá registrar um declínio nos lucros no último trimestre, enquanto as outras seis empresas — Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, Meta e Nvidia — devem crescer.

Analistas de Wall Street vêm reduzindo constantemente suas estimativas para os lucros da Tesla, destacando ainda mais as dificuldades da empresa.

Em contraste, as ações de suas contrapartes de tecnologia subiram em 2024, enquanto as ações da Tesla caíram 12%.

Apesar dos problemas com ações, a Tesla continua sendo a empresa mais cara do grupo com base nos lucros, sendo negociada a 74 vezes os lucros futuros.

Essa alta avaliação cria um cenário desafiador para a empresa impressionar os investidores com seus próximos resultados.

O relatório do terceiro trimestre, previsto para quarta-feira, poderia ter tido um impacto menor se a Tesla tivesse conseguido gerar entusiasmo no início deste mês com a tão aguardada revelação do robotaxi.

No entanto, o evento não correspondeu às expectativas, deixando os investidores preocupados sobre a capacidade da Tesla de manter sua vantagem inovadora.

“Os investidores estão começando a perder a paciência com a Tesla, especialmente após o evento robotaxi, que teve muita ideia, mas pouca execução, e conforme as expectativas de crescimento de seu negócio principal permanecem baixas nos próximos dois anos”, disse David Wagner, gerente de portfólio da Aptus Capital Advisors no relatório.

Desaceleração nas vendas de veículos elétricos continua a pesar sobre a Tesla

Copy link to section

Um dos principais desafios para a Tesla é a desaceleração na demanda por veículos elétricos (VE), que vem diminuindo desde o final de 2023.

A inflação, o aumento dos custos dos empréstimos e as preocupações com uma desaceleração econômica levaram os consumidores a reduzir grandes compras, como carros, incluindo veículos elétricos.

Embora a Tesla tenha respondido a esse ambiente cortando preços agressivamente para atrair compradores, a estratégia não foi suficiente para reativar totalmente a demanda.

A receita do terceiro trimestre está projetada em cerca de US$ 25,4 bilhões, refletindo um aumento de 8,9% em relação ao ano anterior.

No entanto, analistas esperam que o lucro por ação (LPA) caia 10%, chegando a 60 centavos por ação, em comparação com 67 centavos no trimestre anterior e abaixo dos US$ 1,09 do ano passado.

Além disso, a margem bruta automotiva da Tesla, uma métrica importante observada de perto pelos investidores, deve permanecer sob pressão, com estimativas de 14,9% para o terceiro trimestre, um pouco acima dos 14,6% registrados no segundo trimestre.

“O fator mais importante para as ações no curto prazo é se as tendências de demanda estão acima ou abaixo das expectativas e se as margens brutas estão acima ou abaixo”, disse Cole Wilcox, gerente de portfólio da Longboard Asset Management no relatório.

Ele acrescentou que, embora a Tesla permaneça forte no mercado de veículos elétricos em comparação aos concorrentes, “a demanda por veículos elétricos não é a categoria de alto crescimento explosivo que já foi”.

Analistas cautelosos quanto às perspectivas da Tesla

Copy link to section

À medida que a Tesla enfrenta esses desafios, alguns analistas alertam que uma forte recuperação das ações pode ser improvável sem mais visibilidade sobre as perspectivas de crescimento da empresa em longo prazo.

O analista da Piper Sandler, Alexander Potter, acredita que os catalisadores para uma reclassificação otimista das ações podem não aparecer até o ano que vem, quando a Tesla deve revelar novos produtos e potencialmente garantir a aprovação regulatória para seu software avançado de assistência ao motorista em regiões importantes como a China.

“Independentemente do resultado do terceiro trimestre, acreditamos que uma reclassificação otimista sustentável pode não ocorrer até que os investidores tenham motivos para aumentar as estimativas”, escreveu Potter em uma nota aos clientes.

Apesar dessas preocupações, muitos investidores acreditam que o lugar da Tesla entre os Sete Magníficos permanece intacto devido à sua reputação como inovadora e seu potencial para revolucionar a indústria automobilística com veículos autônomos.

No entanto, o último relatório de lucros da empresa pode ser crucial para moldar a forma como os investidores percebem o futuro papel da Tesla na elite tecnológica.

“Os próximos lucros da Tesla são cruciais, mas fazem parte de um cenário maior”, disse Adam Sarhan, fundador e CEO da 50 Park Investments.

Por enquanto, é muito cedo para descartar a Tesla do Mag 7, mas certamente há pressão para que a empresa prove seu valor.

Com os investidores perdendo a paciência e um roteiro claro para o crescimento ainda incerto, a Tesla precisará impressionar tanto em termos de lucros quanto com suas inovações de produtos para manter sua posição no competitivo cenário tecnológico.