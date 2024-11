O número de detentores significativos de Bitcoin está aumentando novamente, reforçando o potencial de uma alta de preços para novos recordes.

De acordo com dados da Glassnode e de André Dragosch, chefe de pesquisa para a Europa na Bitwise, o número das chamadas baleias — entidades que detêm pelo menos 1.000 BTC — aumentou para 1.678 esta semana, marcando a maior contagem desde janeiro de 2021.

Esse crescente acúmulo de grandes detentores e a forte demanda por veículos de investimento alternativos, como ETFs à vista listados nos EUA, indicam uma confiança crescente no desempenho futuro do preço do Bitcoin.

Baleias são definidas como conjuntos de endereços de carteiras de criptomoedas controlados por um único participante da rede que detém no mínimo 1.000 BTC.

Suas atividades são monitoradas de perto porque podem influenciar a liquidez e os preços do mercado.

Ao mesmo tempo, a acumulação de investidores de varejo desacelerou à medida que o preço do Bitcoin se aproxima de US$ 70.000, de acordo com a CryptoQuant.

“Os ativos de varejo aumentaram apenas 1.000 BTC nos últimos 30 dias, uma taxa historicamente baixa”, disseram analistas da CryptoQuant ao CoinDesk.

“Desde o início de 2024, grandes investidores que detêm entre 1.000 e 10.000 BTC aumentaram suas participações mais rapidamente do que os investidores de varejo.

Até agora, as participações do varejo cresceram em 30.000 BTC, enquanto os investidores maiores adicionaram 173.000 BTC”, observaram.

O Bitcoin estava sendo negociado pouco acima de US$ 67.000 no momento em que este artigo foi escrito, cerca de 10% abaixo de sua máxima histórica de US$ 73.800.

Os preços do Bitcoin ultrapassaram brevemente US$ 69.000 no início desta semana, antes de recuar, provavelmente influenciados pelo aumento do índice do dólar e dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.

No entanto, alguns analistas continuam otimistas, sugerindo que o aumento dos rendimentos não pesará sobre os ativos de risco por muito tempo.

A negociação de opções na Deribit aponta para US$ 80.000 e US$ 100.000 como níveis de preços importantes a serem observados no restante do ano.