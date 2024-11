Bilionário Michael Saylor: ‘Assim como Satoshi, estou doando meus Bitcoins para a civilização’

Em uma entrevista recente ao Markets with Madison, o cofundador da MicroStrategy, Michael Saylor, revelou sua motivação para investir pesadamente em Bitcoin.

A intenção de Saylor de deixar sua riqueza substancial para o mundo atraiu atenção, principalmente na comunidade de criptomoedas.

Inspirado pelo misterioso criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, Saylor prevê o papel do Bitcoin no futuro como revolucionário, comparando sua significância a inovações como aço e eletricidade. Ele disse:

Sou um cara solteiro. Não tenho filhos. Quando eu for embora, terei ido embora. Assim como Satoshi deixou um milhão de Bitcoins para o Universo, estou deixando o que tenho para a civilização, mas me ocorre que 8 bilhões de pessoas com aço criptográfico ou aço econômico podem construir algo muito maior no século 21 do que todos os economistas do século 20 lutando com argila e algodão doce.

Enquanto muitos percebem o Bitcoin como um investimento, Saylor o vê como um empreendimento de “riqueza para a humanidade”.

Sem herdeiros diretos, seu comprometimento com a filantropia é baseado em uma profunda admiração pela visão de Nakamoto.

Essa perspectiva moldou as decisões estratégicas de Saylor na MicroStrategy, tornando-a uma das maiores detentoras de Bitcoin do mundo.

Seu objetivo é transformar a MicroStrategy em um “Banco Bitcoin”, garantindo o lugar do Bitcoin como uma reserva estável de valor em meio às incertezas econômicas.

Por que a admiração de Saylor por Satoshi Nakamoto é importante

A dedicação de Saylor ao Bitcoin vai além do mero retorno do investimento.

Sua inspiração em Satoshi Nakamoto reflete uma crença no potencial do Bitcoin para impulsionar mudanças sociais significativas.

Para Saylor, a decisão de Nakamoto de permanecer anônimo ressalta uma busca altruísta pela criação de um sistema financeiro descentralizado.

O alinhamento de Saylor com esse ethos é evidente em sua decisão de canalizar sua riqueza para apoiar o ecossistema do Bitcoin.

Muitos na indústria de criptomoedas veem isso como uma característica definidora de sua estratégia, visando um impacto mais amplo no cenário de ativos digitais.

Participações em Bitcoin da MicroStrategy

A estratégia agressiva de aquisição da MicroStrategy a posicionou como uma empresa pública líder em propriedade de Bitcoin.

Até o momento, a empresa detém cerca de 252.220 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 16,89 bilhões. Isso representa cerca de 1,201% do total de Bitcoin em circulação.

Desde agosto de 2020, os ativos da MicroStrategy têm crescido de forma constante, começando com 21.454 BTC e atingindo mais de 91.000 BTC em meados de 2021.

Em janeiro de 2022, os ativos da empresa dobraram para 125.051 BTC, demonstrando uma postura otimista de longo prazo em relação ao Bitcoin.

Entre novembro de 2023 e julho de 2024, os ativos da MicroStrategy aumentaram de 152.400 BTC para 226.500 BTC, demonstrando sua crença persistente no potencial do Bitcoin.

Só no mês passado, a empresa comprou mais 25.720 BTC, refletindo a crescente confiança no futuro da moeda digital.

O entusiasmo de Saylor pelo Bitcoin como reserva de valor se baseia em uma perspectiva crítica das moedas fiduciárias.

Ele argumenta que as moedas tradicionais inevitavelmente perdem valor ao longo do tempo devido a pressões inflacionárias.

O Bitcoin, por outro lado, é visto por Saylor como uma “bateria que nunca perde sua carga”, tornando-o um ativo potencialmente estável em climas econômicos incertos.

Ele acredita que as propriedades únicas do Bitcoin podem resolver muitos dos desafios econômicos globais, proporcionando uma nova forma de estabilidade financeira para as gerações futuras.

Transformando a MicroStrategy em um ‘Banco Bitcoin’

Uma parte fundamental da visão de Saylor envolve transformar a MicroStrategy em um “Banco Bitcoin”.

Essa mudança de suas raízes como empresa de software é motivada pela crença de que o Bitcoin oferece um potencial incomparável a longo prazo.

Ao acumular reservas substanciais de Bitcoin, a MicroStrategy pretende alavancar sua posição no mercado de criptomoedas, potencialmente redefinindo como as empresas integram ativos digitais em seus modelos de negócios.

Essa transformação destaca a estratégia da empresa de se tornar um grande player no ecossistema Bitcoin, fornecendo tanto para clientes corporativos quanto para investidores individuais acesso a essa nova forma de ativo financeiro.

O plano de Saylor de deixar um impacto duradouro no mundo por meio do Bitcoin está pronto para inspirar a próxima geração de entusiastas e líderes de criptomoedas.

Seu foco em construir uma visão de longo prazo em vez de apenas ganhos de curto prazo o diferencia de muitos no espaço de ativos digitais.

Ao priorizar o maior potencial do Bitcoin, a abordagem de Saylor pode encorajar mais empresas a explorar estratégias inovadoras no setor de criptomoedas, impulsionando, em última análise, uma adoção e compreensão mais amplas do papel do Bitcoin na economia global.