Chainlink (LINK) e Raydium (RAY) estão sinalizando um possível rompimento, enquanto os touros buscam retomar o controle.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Outra altcoin que mostra movimento significativo, apesar da redução dos ganhos recentes, é a Pendle (PENDLE), que atraiu baleias em meio à crescente tração dos protocolos financeiros descentralizados.

Advertisement

Preço do Chainlink: os touros conseguirão manter o ritmo de alta?

Copy link to section

Enquanto Bitcoin, Ethereum e Solana tiveram leves quedas nas últimas 24 horas, o LINK subiu quase 4%, atingindo máximas de US$ 12,06.

Embora o preço do Chainlink tenha recuado desse nível e esteja próximo de US$ 11,59, os touros permanecem próximos de uma linha de resistência horizontal importante.

A área marca US$ 12,00 como uma importante barreira de suprimento, acima da qual os compradores podem atingir alvos importantes.

LINK chart: Source: TradingView

A pressão de baixa em setembro fez com que os ursos restringissem um potencial rompimento do canal.

O teto de preço fez com que o LINK caísse para o nível de suporte crítico em US$ 11,00, onde os compradores mostraram força notável, já que o piso de preço ofereceu uma oportunidade.

Se os touros recuperarem a vantagem com novo impulso, um novo teste da linha de resistência superior pode levar a uma nova máxima de vários meses.

As principais metas são US$ 14 e, em seguida, um pico acima de US$ 22 no acumulado do ano.

Enquanto isso, a Chainlink pode revisitar mínimas de US$ 8 ou menos se os ursos superarem os touros com um possível padrão de bandeira de baixa.

Preço do Raydium: O que vem por aí para o RAY após um ganho de 30%?

Copy link to section

O Raydium (RAY) atingiu seu maior nível de preço desde abril de 2022, com um pico de US$ 3,15 no início do pregão de sexta-feira.

Apesar de reduzir alguns dos ganhos, o token nativo da exchange descentralizada continua quase 30% acima na semana passada. O valor do token está perto de 80% acima em 30 dias.

A atividade frenética fez com que o volume de negociação aumentasse em mais de 54% nas últimas 24 horas, e o preço do RAY é negociado bem acima de um ponto de rompimento recente.

Isso ocorreu após um rompimento de padrão triangular simétrico, que pegou vários traders desprevenidos.

Os touros provavelmente continuarão subindo em meio ao ressurgimento da atividade das moedas meme.

No entanto, um colapso colocaria a área de suporte primário perto de US$ 2 em jogo. No lado positivo, o preço do Raydium poderia mirar um aumento de curto prazo para novas máximas de vários anos.

Preço do PENDLE cai 6%: o que vem depois?

Copy link to section

Pendle (PENDLE) caiu 6% nas últimas 24 horas e está entre as maiores perdedoras nas 100 principais categorias por capitalização de mercado.

A altcoin também enfrentou dificuldades em setembro devido à queda de Arthur Hayes.

Apesar da queda, o PENDLE continua com alta de mais de 9% na semana passada e está entre as moedas que mais se recuperaram no ano passado em meio a um novo interesse no DeFi.

Como um protocolo de tokenização de alto rendimento, o Pendle tem desfrutado de um crescimento notável dentro do DeFi, à medida que os usuários buscam explorar a negociação de rendimento.

Isso se traduziu em potencial de alta para PENDLE. O preço do token no último ano é de +496% no momento da escrita.

PENDLE chart. Source: TradingView

De acordo com o gráfico acima, o preço do Pendle está pairando na zona crítica, abaixo da qual os vendedores podem ter como alvo US$ 3,67.

No lado positivo, um rompimento acima de US$ 5,13 pode permitir que os touros visem máximas acumuladas no ano em torno de US$ 7,50.