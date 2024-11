Meme PolitiFi criptos hoje: KAMA de Kamala Harris ofusca tokens com tema Trump

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

À medida que as eleições de novembro nos Estados Unidos se aproximam, os entusiastas das criptomoedas mudaram o foco para tokens com temas políticos.

Enquanto isso, Kamala Horris (KAMA) liderou as paradas no dia anterior, ganhando 23%, enquanto os memes associados a Trump, MAGA, TREMP e STRUMP apresentaram desempenhos mistos.

A tendência despertou interesse na comunidade de criptomoedas, já que o desempenho superior do KAMA ocorre enquanto a probabilidade de Donald Trump vencer as próximas eleições permanece elevada antes do evento político tão aguardado.

Dados do Polymarket mostram que Trump tem 62% de chance de derrotar Kamala Harris, do Partido Democrata.

Perspectiva dos tokens PolitiFi

Kamala Horris estoura

KAMA teve um salto notável de US$ 0,005515 para US$ 0,0068 – um ganho de 23,30% nas últimas 24 horas.

A altcoin é negociada a US$ 0,0062 após esfriar em relação aos picos diários.

Enquanto isso, a última alta viu Kamala Horris rompendo uma configuração de triângulo descendente, confirmando uma força de alta estável.

O impulso fortalecido à medida que o cenário político dos EUA esquenta nos próximos dias pode impulsionar o KAMA em direção a US$ 0,0079 – uma alta de 27% em relação aos preços atuais.

No entanto, as chances diminuídas de Kamala Harris derrotar Trump nos próximos dias podem invalidar a alta projetada da KAMA. A altcoin pode cair para US$ 0,0054 antes de contemplar o próximo movimento.

Desempenho misto de tokens de Trump

Enquanto isso, moedas digitais com tema Trump mostraram sinais mistos no último dia. MAGA (TRUMP) encenou uma recuperação sólida após a queda de 40% da semana passada. Ela ganhou mais de 10% nas últimas 24 horas para ser negociada a US$ 3,34.

Enquanto isso, outros tokens de meme de Donald Trump mostram notável pessimismo. MAGA Hat, TREMP e STRUMP lutam para se recuperar após perder até 30% de seu valor na semana anterior, de acordo com Coingecko.

Indicadores técnicos mostram que o MAGA (TRUMP) pode não conseguir sustentar sua atual tendência de alta.

A Convergência Divergência da Média Móvel e o Índice de Força Relativa confirmam o domínio baixista de TRUMP.

Além disso, a alt é negociada abaixo das médias móveis exponenciais de 20 e 50, ressaltando a pressão de venda.

MAGA, com US$ 147,36 milhões em capitalização de mercado, é o Bitcoin das criptomoedas meme ligadas a Trump.

Portanto, seu desempenho influenciará muito as ações de preços em TREMP, MAGA Hat e STRUMP.

Criptomoedas com temas políticos continuam preparadas para maior volatilidade à medida que as eleições se aproximam.

As altcoins provavelmente refletirão o resultado de seus respectivos candidatos, caindo em caso de perda e valorizando em caso de vitória.

As próximas eleições nos EUA continuam sendo vitais para moldar o mercado de criptomoedas.

O setor tem sofrido devido a regulamentações pouco claras nos últimos anos, e Donald Trump promete mudar esse fenômeno.

Além disso, Kamala Harris demonstrou interesse em criptomoedas recentemente, um movimento que potencialmente atraiu doações de campanha no valor de US$ 10 milhões do cofundador da Ripple, Chris Larsen.

Enquanto isso, os entusiastas observarão o desempenho das criptomoedas PolitiFi nos dias que antecedem 5 de novembro e após as eleições nos EUA.