Por que as ações da Lilium caíram 61% — ainda há esperança para os táxis voadores?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

As ações da Lilium, fabricante de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOL), despencaram mais de 61% na quinta-feira depois que a empresa anunciou em um documento regulatório que suas duas principais subsidiárias provavelmente entrariam com pedido de insolvência nos próximos dias.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A queda drástica no preço das ações ocorre em um momento em que a startup aeroespacial enfrenta uma grave crise financeira, incapaz de garantir as garantias estatais que buscava desesperadamente do governo alemão.

Advertisement

Em um registro regulatório junto às autoridades dos EUA, a Lilium, listada na Nasdaq, revelou que não conseguiu garantir financiamento adicional suficiente para manter as operações em suas duas principais subsidiárias, a Lilium GmbH e a Lilium eAircraft GmbH.

Como consequência, a administração dessas subsidiárias concluiu que elas estão “superendividadas” e em breve não conseguirão cumprir com suas obrigações financeiras.

“A administração das Subsidiárias informou à Empresa que elas precisam entrar com pedido de insolvência sob a lei alemã e, ao fazê-lo, solicitarão procedimentos de autoadministração na Alemanha”, disse a empresa no processo.

Após o pedido de insolvência, as subsidiárias não serão obrigadas a pagar nenhuma dívida contraída antes do pedido, observou Lilium, e os credores geralmente serão “proibidos de executar as hipotecas das empresas sobre quaisquer reivindicações que elas possam ter”.

Os pedidos de insolvência planejados pelas subsidiárias podem levar à saída da Lilium do Nasdaq Global Select Market ou à suspensão de suas ações.

Governo alemão recusa empréstimo a empresa

Copy link to section

A empresa havia solicitado € 50 milhões ao governo federal alemão para permanecer solvente.

No entanto, o comitê de orçamento do Bundestag recusou o pedido, deixando a Lilium lutando para encontrar fontes alternativas de financiamento.

Em um comunicado divulgado na semana passada, a Lilium confirmou que “recebeu uma indicação de que o comitê de orçamento do parlamento da República Federal da Alemanha não aprovará uma garantia de € 50 milhões”.

O empréstimo proposto teria sido fornecido pelo KfW, e a rejeição deixou a empresa em uma posição financeira precária.

A recusa do governo alemão em apoiar a Lilium gerou críticas de algumas vozes da indústria.

O ministro da Economia da Baviera, Hubert Aiwanger, descreveu a decisão como “lamentável”, enfatizando a importância de apoiar indústrias inovadoras como a aviação elétrica.

Danijel Višević, cofundador do World Fund, investidor em tecnologia climática, expressou sua decepção, sugerindo que a posição do governo alemão reflete uma visão limitada dos veículos eVTOL.

Višević argumentou que os legisladores veem incorretamente os táxis aéreos como um produto de luxo para os ricos quando, na realidade, eles representam um passo crucial na transição para o transporte com emissão zero.

A queda da esperança do carro voador na Europa

Copy link to section

Os problemas atuais da Lilium representam uma queda dramática em desgraça para uma empresa que já foi considerada a empresa mais promissora da Europa no futuro da mobilidade aérea.

A startup, fundada em 2015, tinha como objetivo revolucionar as viagens de curta distância com aeronaves elétricas de emissão zero projetadas para operar como táxis voadores.

O conceito de veículos eVTOL conquistou a imaginação do mundo todo, com a Lilium atraindo apoio inicial de investidores notáveis como Atomico, Earlybird e a gigante chinesa de tecnologia Tencent.

Em 2021, a Lilium capitalizou o boom das Special Purpose Acquisition Company (SPAC) e abriu o capital na Nasdaq por meio de uma fusão com a Qell Acquisition Corp.

No momento de sua listagem, a Lilium projetou um crescimento agressivo, incluindo € 240 milhões em receita até o final de 2024 e lucratividade até 2025.

No entanto, desde seu IPO, o preço das ações da Lilium despencou mais de 95%, e a empresa tem lutado para atingir seus ambiciosos marcos.

Os jatos da Lilium podem custar até US$ 9 milhões. A empresa também tinha uma versão de seis assentos em desenvolvimento, o que custaria ao comprador cerca de US$ 7 milhões.

Os desafios da Lilium não são únicos. A indústria eVTOL, embora promissora, provou ser financeiramente exigente, e muitos concorrentes também enfrentaram dificuldades.

A Volocopter, outra startup alemã de aviação elétrica, estava à beira da insolvência no início deste ano e buscou garantias estatais semelhantes de dois estados alemães e do governo federal.

Embora a Volocopter tenha garantido novo financiamento, ela também permanece em uma posição vulnerável.

Nos EUA, as empresas de eVTOL se saíram um pouco melhor, com a Joby Aviation recebendo US$ 600 milhões em apoio estatal do governo americano.