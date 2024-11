Analistas estão otimistas antes dos lucros do terceiro trimestre do Chipotle Mexican Grill, que serão anunciados na terça-feira, esperando que a empresa relate receita sólida e crescimento nos lucros.

Os lucros serão observados de perto, pois será a primeira divulgação de lucros da rede de restaurantes após a saída de seu CEO Brian Niccol, que saiu em agosto para liderar a Starbucks. A notícia de sua saída desencadeou uma queda de 14% no preço das ações da CMG na época.

No entanto, desde agosto, mesmo em uma era pós-Niccol, as ações se recuperaram e continuaram a subir, e espera-se que os lucros mantenham o ritmo.

“A Chipotle parece uma candidata convincente para superar os lucros”, disse a Zacks Investment Research.

A Street projeta que a Chipotle reportará lucros de 25 centavos por ação, um aumento de 8,7% ano a ano, com uma receita de US$ 2,8 bilhões, 13,9% maior que no mesmo trimestre do ano passado.

Espera-se que as vendas nas mesmas lojas aumentem 6,3% em relação ao trimestre do ano anterior, sinalizando interesse consistente do consumidor.

Retorno do Brisket defumado para aumentar as vendas

A saída de Brian Niccol da rede de burritos fast-casual foi significativa, pois durante seus 6 anos de mandato, ele conseguiu com sucesso recuperar a rede que estava sofrendo com uma crise após perder a confiança dos consumidores devido a uma série de doenças transmitidas por alimentos.

Sob sua supervisão, as vendas da empresa dobraram e o preço das ações aumentou cerca de 800%. As ações caíram até 14% com a notícia de sua saída, mas desde então recuperaram as perdas.

A confiança da Street na Chipotle vem de seu forte posicionamento de mercado no setor fast-casual, capacidades tecnológicas inovadoras e gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos.

Esses elementos consolidaram o apelo da Chipotle em todos os níveis de renda, de acordo com o analista do UBS Dennis Geiger, que disse em um relatório do Barron’s:

Continuamos a ver a CMG bem posicionada para desempenho superior de tráfego e ganhos de margem em 2024 e 2025, mesmo diante de um cenário macroeconômico difícil.

O desempenho deste trimestre provavelmente será beneficiado pelo retorno do Smoked Brisket, um item favorito dos fãs que historicamente impulsionou as vendas.

A Chipotle não ficou imune aos desafios de todo o setor, incluindo maiores custos com alimentos e mão de obra.

Embora alguns analistas vejam o aumento das despesas como um possível desafio para as margens, Geiger acredita que a eficiência operacional da Chipotle pode ajudar a amortecer esses custos.

À medida que a economia se estabiliza, a Chipotle também pode considerar aumentos estratégicos de preços para compensar essas pressões.

O discurso do investidor de Boatwright orientará a reação pós-lucro das ações

Esta teleconferência de resultados marcará a primeira oportunidade do CEO interino Scott Boatwright de apresentar a visão da empresa aos investidores.

Trabalhando na Chipotle há sete anos, Boatwright é visto por alguns como um potencial candidato de longo prazo para o cargo de CEO.

O analista da Stifel, Chris O’Cull, comentou sobre a influência de Boatwright, escrevendo: “Este trimestre será a primeira oportunidade para o CEO interino Scott Boatwright se dirigir diretamente aos investidores, e acreditamos que sua capacidade de inspirar confiança nas perspectivas da empresa influenciará na reação das ações após os lucros.”

Investidores e analistas estão ansiosos para ouvir a perspectiva de Boatwright sobre crescimento sustentável e posicionamento estratégico enquanto a Chipotle entra em uma nova fase de liderança.

As ações da Chipotle tiveram um ótimo desempenho este ano, subindo 33%, com um fechamento recente de 2% a mais, a US$ 60,60.

De acordo com a Barron’s, seguindo uma recomendação de agosto da publicação em meio a uma queda de dois meses nas ações e a subsequente divisão de 50 para 1, as ações ganharam mais 14%, reforçando a confiança do mercado nas perspectivas da Chipotle.

Analistas esperam que a empresa permaneça resiliente após os lucros, impulsionada por vendas robustas e uma base de clientes fiéis em expansão.