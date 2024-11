Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

O token GRASS teve um aumento notável, subindo 27,25% nas últimas 24 horas e sendo negociado a US$ 1,03.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Esse aumento ocorre após a conclusão de um amplo lançamento aéreo na rede Solana, que representou um marco significativo para o projeto e sua comunidade.

Advertisement

Com o volume de negociação subindo 125% para US$ 280,94 milhões, o token GRASS vem ganhando atenção após ultrapassar a barreira psicológica de US$ 1.

GRASS superou seus desafios de Airdrop

Copy link to section

A Grass pretende revolucionar o cenário de rastreamento da web, atualmente dominado por apenas duas empresas.

Ao aproveitar o poder de mais de 3 milhões de usuários executando nós para coletar petabytes de dados, a Grass está criando o primeiro gráfico de conhecimento de propriedade do usuário de toda a Internet.

Essa abordagem inovadora não é apenas uma conquista técnica, mas também apresenta uma proposta de valor única no espaço de blockchain e IA em rápida evolução.

Apesar dos desafios técnicos durante o airdrop — principalmente para os usuários da carteira Phantom, que enfrentaram dificuldades para acessar seus tokens — o projeto conseguiu garantir a confiança de sua comunidade.

O lançamento aéreo, projetado para recompensar os primeiros apoiadores com 10% do fornecimento total (100 milhões de GRASS), enfrentou contratempos operacionais que geraram críticas e levantaram preocupações sobre a prontidão do projeto.

No entanto, a distribuição foi concluída e os tokens agora estão em segurança nas mãos dos participantes.

As perspectivas futuras para o token GRASS

Copy link to section

A análise técnica revela uma perspectiva promissora para o token GRASS.

Após uma grande vela de alta, a altcoin manteve uma tendência lateral dentro de um padrão de canal ascendente, desafiando os níveis de resistência de curto prazo.

Além disso, o token GRASS foi listado recentemente nas principais bolsas, incluindo ByBit, Crypto.com e KuCoin, contribuindo para seu crescimento impressionante de quase 500% desde seu início.

Após atingir seu pico de preço de US$ 1,0512, a avaliação atual do token o posiciona favoravelmente para mais ganhos, principalmente com especulações de uma possível listagem na Binance.

Tal listagem poderia despertar interesse e investimento ainda maiores, levando a um aumento explosivo de preços.

Além de sua dinâmica de negociação, a Grass introduziu a rede Get Grass, uma iniciativa de blockchain focada em IA que visa redefinir estruturas de incentivos permitindo que usuários compartilhem largura de banda de internet não utilizada.

Essa nova abordagem não apenas apoia o crescimento de aplicativos descentralizados, mas também oferece recompensas tangíveis aos usuários.

À medida que a rede Solana continua a demonstrar sua confiabilidade, mantendo 100% de disponibilidade durante o lançamento aéreo do GRASS, a perspectiva mais ampla do mercado permanece positiva.

Analistas estão otimistas sobre a trajetória do token, com a comunidade ansiosa para ver se o GRASS pode realmente ultrapassar o cobiçado limite de US$ 1 nas próximas semanas.

À medida que a empolgação aumenta, o token GRASS está pronto para capturar a atenção de investidores e entusiastas.