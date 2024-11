As ações da SoFi Technologies caíram até 11% na abertura da manhã de terça-feira, apesar de terem divulgado lucros impressionantes antes de começarem a reduzir as perdas, com especialistas atribuindo a queda a uma pausa na alta que as ações testemunharam antes dos lucros.

A queda ocorreu após uma forte recuperação pré-mercado e ocorreu após um aumento significativo de 53% nos últimos três meses, impulsionado pela expectativa dos investidores e pelo desempenho favorável entre pares de fintech como o LendingClub.

Às 10h29, a ação ainda estava sendo negociada no vermelho, com queda de mais de 8%, mas havia reduzido algumas perdas desde a abertura.

A ação atingiu uma máxima de 52 semanas de US$ 11,34 em 25 de outubro e ainda ostenta uma liderança de 43,2% na comparação anual, continuando a ser negociada acima da maioria das médias móveis de longo e curto prazo.

O trimestre mais forte da nossa história: CEO

A receita do terceiro trimestre da SoFi chegou a US$ 697 milhões, um aumento de 30% em relação ao ano anterior, superando as projeções dos analistas da FactSet de US$ 636 milhões.

A empresa registrou lucro por ação de 5 centavos, superando o consenso de 4 centavos.

Os resultados destacam o sucesso da empresa na expansão de seus segmentos de serviços financeiros e tecnologia, que agora representam quase metade da receita ajustada da SoFi, um aumento de 39% em relação ao ano anterior.

O CEO Anthony Noto descreveu o trimestre como “o mais forte da nossa história”, atribuindo o sucesso à estratégia de crescimento duradouro, à inovação e à marca forte da SoFi.

A empresa adicionou 756.000 novos membros durante o trimestre, elevando seu total para quase 9,4 milhões.

Melhor desempenho de crédito gera otimismo

Um dos aspectos de destaque dos resultados trimestrais da SoFi foi seu desempenho de crédito.

A SoFi relatou uma taxa de inadimplência de 3,52%, abaixo dos 3,84% do trimestre anterior.

A empresa também conseguiu reduzir sua taxa de inadimplência líquida para cerca de 5,0%, um declínio que impressionou os analistas.

Dan Dolev, da Mizuho, chamou a tendência de “um importante suspiro de alívio”, observando que o aumento da inadimplência era anteriormente uma grande preocupação dos investidores, informou o MarketWatch.

Timothy Switzer, da Keefe, Bruyette & Woods, compartilhou uma visão semelhante, enfatizando que as melhorias de crédito são o principal resultado positivo da SoFi.

“A deterioração das tendências de crédito causaria o impacto mais negativo no capital e na avaliação da SoFi”, explicou Switzer, acrescentando que o crédito atinge o pico um trimestre antes do esperado, sinalizando resiliência no portfólio da SoFi.

Aumento do crescimento e da orientação dos empréstimos

Em termos de empréstimos, as originações de empréstimos pessoais aumentaram 26%, para um recorde de US$ 4,9 bilhões, e os volumes de empréstimos estudantis e imobiliários também apresentaram forte crescimento ano a ano.

Esse crescimento nos empréstimos foi um indicador positivo para a participação de mercado da SoFi em empréstimos ao consumidor.

Com esses resultados, a SoFi aumentou sua projeção de lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o ano inteiro de US$ 640 milhões a US$ 645 milhões, acima da faixa anterior de US$ 605 milhões a US$ 615 milhões.

Da mesma forma, a empresa elevou sua previsão de receita líquida ajustada para entre US$ 2,535 bilhões e US$ 2,550 bilhões.

O analista da Jefferies, John Hecht, chamou a atualização da orientação de “positiva”, destacando que ela excede a superação dos lucros do terceiro trimestre.

Analistas como Hecht veem a mudança estratégica da SoFi em direção a fluxos de receita baseados em taxas e com pouco capital como um caminho duradouro para o crescimento.

Embora os resultados do terceiro trimestre da SoFi tenham superado as expectativas de Wall Street, os investidores podem já ter precificado o forte desempenho, dado o recente aumento nas ações.

Os analistas agora estão observando atentamente para ver se a SoFi consegue manter essa trajetória de crescimento em meio à evolução das condições de mercado.