Powell alerta que as altas tarifas de Trump podem desencadear maior inflação e desacelerar o crescimento dos EUA.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, manifestou preocupação com as novas tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, alertando que o impacto econômico pode ser mais severo do que o previsto — com aumento da inflação e desaceleração do crescimento em meio à crescente incerteza.

Em discurso em uma conferência de jornalistas de negócios em Arlington, Virgínia, Powell alertou que as mais recentes tarifas de importação introduzidas pela administração Trump são “maiores do que o esperado” e podem desencadear um conjunto complexo de desafios para a economia dos EUA e o banco central.

As novas tarifas — anunciadas na quarta-feira e direcionadas a uma ampla gama de parceiros comerciais globais — já abalaram os mercados financeiros, apagando cerca de 10% dos principais índices de ações dos EUA até sexta-feira.

Powell disse:

Enfrentamos uma perspectiva altamente incerta, com riscos elevados tanto de aumento do desemprego quanto de aumento da inflação.

Isso, acrescentou ele, mina diretamente o duplo mandato do Fed de estabilidade de preços e pleno emprego.

Embora Powell tenha se abstido de comentar diretamente sobre a forte queda nas ações, seu discurso reconheceu as difíceis escolhas que os formuladores de políticas monetárias têm pela frente.

O Federal Reserve, disse ele, continuará focado em ancorar as expectativas de inflação de longo prazo enquanto avalia as consequências das tarifas.

Embora os impactos iniciais das tarifas geralmente levem a aumentos temporários de preços, Powell alertou que os efeitos desta vez podem ser mais persistentes.

“Nossa obrigação é garantir que um aumento único no nível de preços não se torne um problema de inflação contínua”, disse ele.

O Fed, por enquanto, adiará ações imediatas e continuará monitorando os dados recebidos.

“É muito cedo para dizer qual será o caminho apropriado para a política monetária”, afirmou Powell, observando que o Fed está bem posicionado para esperar por maior clareza.

Um desafio crucial para o banco central é conciliar dados “duros” robustos — como os 228.000 novos empregos e a taxa de desemprego de 4,2% de março — com dados “suaves”, como o sentimento empresarial e pesquisas, que sinalizam uma desaceleração econômica à frente.

Essa divergência, observou Powell, pode aumentar à medida que as consequências econômicas das tensões comerciais se desenrolarem.

Os mercados reagiram fortemente.

Os investidores agora antecipam quatro cortes de juros de 0,25 ponto percentual do Fed este ano, acima dos três previstos antes da medida tarifária de Trump.

Alguns analistas estimam que os impostos de importação médios dos EUA podem chegar a 27%, um aumento significativo em relação aos cerca de 2,5% sob a administração Biden.

As consequências comerciais mais amplas também incluem medidas retaliatórias da China. Pequim impôs tarifas de 34% sobre mercadorias americanas, restringiu as exportações de minerais vitais para a indústria de tecnologia e limitou as importações de aves americanas — sinalizando crescentes tensões geopolíticas e econômicas.

Outros funcionários do Fed ecoaram as preocupações de Powell. A governadora do Fed, Lisa Cook, observou que as expectativas de inflação já haviam começado a subir antes do anúncio de Trump.

O vice-presidente Philip Jefferson alertou que a incerteza poderia prejudicar os gastos das famílias e das empresas, enquanto a governadora do Fed, Adriana Kugler, acrescentou que sinais precoces de estagflação — a mistura tóxica de crescimento estagnado e inflação — podem estar surgindo.

Enquanto o banco central navega nesse ambiente volátil, Powell deixou claro que controlar a inflação e proteger a estabilidade econômica permanecem prioridades máximas. Mas com os ventos contrários induzidos por tarifas aumentando, a tarefa do Fed está se tornando cada vez mais delicada.