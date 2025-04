O presidente dos EUA, Donald Trump, causou surpresa na semana passada ao destacar a carne bovina australiana ao anunciar tarifas sobre uma ampla gama de importações.

“Eles não vão aceitar nenhuma da nossa carne bovina”, disse Trump, referindo-se às restrições de longa data da Austrália às importações de carne bovina dos EUA devido a preocupações com a doença da vaca louca.

Essas restrições praticamente interromperam todas as exportações de carne bovina dos EUA para a Austrália por mais de duas décadas.

Não os culpo. Mas nós estamos fazendo a mesma coisa agora, começando à meia-noite de hoje.

Paradoxalmente, a indústria australiana de carne bovina está expressando alívio, pois a tarifa de 10% de Trump sobre produtos australianos parece insuficiente para impactar significativamente suas exportações em expansão para os Estados Unidos, que têm atingido uma média recorde de US$ 275 milhões por mês nos seis meses até fevereiro, de acordo com fontes do setor.

A retaliação da China: uma oportunidade de ouro para a carne bovina australiana

Mais significativamente, as tarifas retaliatórias impostas pela China, combinadas com a decisão de Pequim de não renovar o registro local de centenas de instalações de carne dos EUA, estão ameaçando as exportações de carne bovina dos EUA para a China, um mercado que vale cerca de US$ 125 milhões por mês.

Isso representa para a Austrália, juntamente com concorrentes como Brasil, Argentina e Nova Zelândia, uma excelente oportunidade para aumentar suas exportações para o lucrativo mercado chinês.

“Não estou muito preocupado com 10%”, disse Andrew McDonald, cujo Bindaree Food Group opera instalações de processamento de carne na Austrália e exporta carne bovina para os Estados Unidos, à Reuters.

McDonald observou que o anúncio da tarifa na verdade reacendeu o interesse na carne bovina australiana por parte de compradores americanos que haviam pausado temporariamente os pedidos enquanto aguardavam esclarecimentos sobre as políticas comerciais de Trump.

Ele também acrescentou que a demanda por carne bovina australiana na China estava aumentando.

“É um bom resultado para a Austrália”, concluiu McDonald.

Alívio para os amantes do hambúrguer: tarifas dificilmente afetarão a demanda

As importações de carne bovina dos EUA estão atualmente em níveis elevados devido a anos de seca que reduziram o número de cabeças de gado aos níveis mais baixos desde a década de 1950, diminuindo a produção doméstica e elevando os preços locais.

Analistas preveem que a recuperação da produção nacional levará vários anos.

A Austrália, por outro lado, está com um excedente de carne bovina graças ao clima úmido favorável, tornando-se o maior exportador para os EUA, oferecendo preços mais baixos e cortes magros que os EUA não possuem.

O analista do Rabobank, Angus Gidley-Baird, explicou que a carne bovina magra australiana importada nos EUA era precificada em cerca de US$ 3,12 por libra (ou quase meio quilo) antes da tarifa.

A tarifa aumentou esse preço para US$ 3,43 por libra, o que ainda é significativamente menor que o produto local, com preço em torno de US$ 3,80, disse ele, acrescentando que a tarifa adiciona apenas 2,5 centavos ao custo de um hambúrguer de um quarto de libra feito parcialmente com carne bovina australiana.

Um dólar australiano mais fraco oferece uma proteção adicional.

Embora os custos tarifários provavelmente sejam compartilhados ao longo da cadeia de suprimentos, uma forte queda do dólar australiano em relação ao dólar americano oferece aos produtores australianos uma proteção adicional, segundo analistas.

Uma moeda mais fraca incentiva os compradores americanos a aumentar as compras, ao mesmo tempo em que aumenta os ganhos em moeda local para os vendedores australianos por cada dólar americano recebido.

O analista do Commonwealth Bank, Dennis Voznesenski, apontou que os únicos outros grandes exportadores de carne bovina não sujeitos às tarifas americanas são o Canadá e o México, mas sua capacidade de aumentar significativamente as remessas a curto prazo é limitada.

Finalmente, a China é o único grande comprador de carne bovina dos EUA a ter retaliado às tarifas de Trump.

A China é o terceiro maior importador de carne bovina dos EUA, depois da Coreia do Sul e do Japão, com os Estados Unidos representando 10% de suas importações de carne bovina em valor.