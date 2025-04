Alemanha finaliza acordo de coalizão enquanto tarifas e tensões de segurança moldam a agenda

A Alemanha se prepara para uma reestruturação política após a União Democrata-Cristã (CDU), a União Social-Cristã (CSU) e o Partido Social-Democrata (SPD) finalizarem formalmente um acordo de coalizão na quarta-feira.

Esta nova aliança de centro-direita segue semanas de negociações que começaram após as eleições nacionais de fevereiro, nas quais o bloco CDU/CSU emergiu como o mais votado, com o SPD ficando em terceiro lugar, atrás da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

O acordo agora precisa ser aprovado pelos membros das partes antes que o novo governo assuma o poder.

No cerne deste acordo está o compromisso de estabilizar a economia alemã, reforçar a segurança interna e reafirmar a posição do país como uma força confiável na Europa.

Mas esses planos estão se desenvolvendo em um contexto internacional complicado, envolvendo a OTAN, tarifas americanas e a incerteza contínua sobre a guerra na Ucrânia.

Reformas fiscais e planos de migração

As negociações entre CDU, CSU e SPD sofreram grandes atrasos devido a divergências sobre prioridades orçamentárias, políticas fiscais e gestão da migração.

Enquanto a Alemanha lida com alta inflação, desafios energéticos e redução da produção industrial, a coalizão se concentrou em impulsionar um pacote significativo de reforma fiscal.

O pacote inclui revisões às regras orçamentárias federais, podendo elevar os limites de gastos para permitir maiores investimentos em infraestrutura e digitalização.

No entanto, chegar a um consenso levou tempo, pois havia pressão interna sobre o líder da CDU, Friedrich Merz, para não oferecer concessões excessivas ao SPD.

Embora o SPD seja o partido do chanceler Olaf Scholz, sua influência na formulação de políticas, particularmente em torno da migração, permaneceu um ponto de discórdia nas negociações.

Segundo relatos, os negociadores do SPD insistiram em manter os compromissos humanitários, mesmo enquanto a CDU e a CSU buscavam controles de fronteira mais rigorosos e deportações mais rápidas para requerentes de asilo rejeitados.

Novo governo antes da Páscoa.

Friedrich Merz, que agora está prestes a se tornar o próximo chanceler da Alemanha, deixou claro que o acordo de coalizão deveria estar pronto antes das férias da Páscoa, ainda este mês.

A urgência estava ligada não apenas à estabilidade interna, mas também à necessidade de a Alemanha responder rapidamente às mudanças na dinâmica global.

Desde as eleições, a Alemanha tem sido governada por uma administração interina, limitando sua capacidade de introduzir mudanças políticas significativas.

A finalização do acordo permite que o governo de Merz, que assumirá o poder, comece a enfrentar questões urgentes com um mandato mais forte.

O modelo de coalizão alemão, que muitas vezes exige consenso entre partidos, significa que o bloco CDU-CSU-SPD precisará continuar trabalhando em conjunto para implementar seus objetivos comuns.

Com os membros do partido agora obrigados a aprovar formalmente o acordo de coalizão, a estrutura do próximo governo alemão poderá ser confirmada em poucos dias.

Tarifas e OTAN moldam as negociações

As negociações foram complicadas pela necessidade da Alemanha de navegar em um ambiente global em constante evolução.

A reintrodução de tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, criou incerteza econômica para a economia alemã, voltada para a exportação.

Enquanto isso, o papel de Washington no conflito Rússia-Ucrânia levantou questões sobre a estabilidade a longo prazo das alianças internacionais.

Uma área de preocupação tem sido as contribuições de defesa da OTAN. A administração Trump pressionou repetidamente os estados membros a atingirem a meta de gastos com defesa de 2% do PIB.

A Alemanha, que historicamente ficou aquém desse patamar, agora enfrenta pressão crescente para alocar mais recursos à prontidão militar.

Espera-se que o acordo de coligação inclua disposições que abordem este requisito.

Simultaneamente, persistem dúvidas sobre se os EUA manterão seu nível de ajuda à Ucrânia, aumentando a pressão sobre a Alemanha e outras nações da UE para preencher quaisquer lacunas potenciais na assistência humanitária e militar.

Com a guerra na Ucrânia entrando agora em seu terceiro ano, a dinâmica da segurança europeia é um fator cada vez mais importante na formulação de políticas alemãs.