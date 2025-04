Mercados indianos abrem: Nifty e Sensex preparados para um forte início, mas as sombras da guerra comercial permanecem.

Espera-se que os mercados de ações indianos abram em alta na sexta-feira, com os futuros do GIFT Nifty negociando 467 pontos acima, a 22.954, indicando uma abertura com forte alta para os índices de referência.

No entanto, os investidores devem se preparar para uma possível volatilidade, pois o sentimento global permanece frágil em meio às crescentes tensões comerciais entre EUA e China e aos sinais mistos dos mercados globais.

Durante a noite, os mercados americanos sofreram fortes quedas, pois as crescentes tensões comerciais sob a administração Trump ofuscaram dados econômicos positivos, destacando o impacto crescente da política comercial no sentimento dos investidores.

O Dow Jones Industrial Average caiu 2,50%, sinalizando preocupação generalizada.

O S&P 500 caiu 3,46%, refletindo a amplitude da retração do mercado.

O Nasdaq Composite caiu 4,31%, indicando uma fraqueza particular no setor de tecnologia.

Essas perdas refletem as crescentes ansiedades em torno da possibilidade de uma recessão à medida que o impasse tarifário se intensifica, levantando preocupações sobre as perspectivas econômicas de longo prazo.

Ações asiáticas refletem fraqueza dos EUA: ouro atinge recorde de alta com demanda por refúgio seguro

As ações asiáticas seguiram a liderança dos mercados americanos na abertura, refletindo um tom de aversão ao risco em toda a região.

O Topix do Japão caiu 4,7%, enquanto o ASX 200 da Austrália recuou 2,1%, ilustrando o impacto generalizado das tensões comerciais globais.

Os futuros do Hang Seng caíram 0,5%, reforçando ainda mais o sentimento negativo. Enquanto isso, o ouro atingiu um recorde histórico, um sinal clássico de demanda por ativos seguros, à medida que os investidores buscam refúgio da volatilidade do mercado.

Sinais técnicos: uma recuperação sem fôlego?

Apesar da abertura com gap de alta esperada, os indicadores técnicos sugerem uma abordagem cautelosa.

O Índice de Força Relativa (RSI) mostra uma cruzada de baixa, indicando que o rali pode perder impulso se o Nifty não conseguir romper decisivamente o nível de 22.500.

O suporte é observado em 22.000, sublinhando a importância desse nível para manter o impulso positivo.

Volatilidade em alta: Índice VIX da Índia dispara

O India VIX, uma medida da volatilidade do mercado, saltou 5% para 21,43, indicando um aumento da nervosidade do mercado e um potencial aumento nas oscilações de preços no futuro próximo.

Investidores institucionais estrangeiros (FIIs) permaneceram vendedores líquidos na quarta-feira, descarregando ações no valor de 4.358 crore de rúpias, enquanto investidores institucionais domésticos (DIIs) forneceram algum contrapeso ao comprar 2.976 crore de rúpias.

As posições líquidas vendidas de FIIs continuaram a aumentar, atingindo 1,15 lakh crore de rúpias, acima dos 1,09 lakh crore de rúpias do dia anterior, refletindo o pessimismo persistente entre os investidores estrangeiros.

A rupia estendeu sua sequência de perdas, fechando 42 paise abaixo, a 86,68 contra o dólar, pressionada pela incerteza global e pelo recente corte de juros do Reserve Bank of India (RBI), sinalizando uma complexa interação de fatores domésticos e internacionais.

Lista de ações sob investigação (F&O ban list): ações sob escrutínio

As seguintes ações estão atualmente sob proibição de negociação de Futuros e Opções (F&O):

BirlaSoft

Hindustan Copper

Manappuram

Nalco