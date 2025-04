O preço do RENDER pode subir acima de US$ 4 antes da RenderCon 2025?

A Render Foundation anunciou algumas mudanças importantes em sua equipe de liderança antes da RenderCon 2025, provocando um aumento de preço de seu token nativo, RENDER.

O token se recuperou 16%, elevando o preço acima de US$ 3,7 na Binance após uma prolongada tendência de baixa.

Esse aumento repentino ocorre em meio a uma recuperação mais ampla do mercado de criptomoedas, sugerindo que a correção do token pode ter atingido um fundo local.

Mas será que esse impulso conseguirá levar o preço acima de US$ 4?

Por que o preço do RENDER está disparando?

Um dos principais fatores por trás da alta do preço do RENDER hoje é a nomeação de Silvia Lacayo como Chefe de Marketing e Comunicações e a promoção de Luke Duncan a Gerente de Comunidade e Governança na Render Network.

Silvia Lacayo, como Chefe de Marketing e Comunicações, traz para a Render Foundation mais de 15 anos de experiência nos setores de blockchain e SaaS, e espera-se que sua expertise aumente a visibilidade da Render Network e atraia um público mais amplo de criadores e desenvolvedores.

Ao mesmo tempo, a promoção de Luke Duncan a Gerente de Comunidade e Governança destaca um foco renovado na construção de uma comunidade robusta e engajada em torno do projeto.

Essas melhorias na liderança sinalizam um impulso estratégico para a inovação e expansão da Render Network.

A confiança dos investidores aumentou em resposta, impulsionando a pressão de compra e elevando o preço do RENDER.

O modelo de computação GPU descentralizado da rede, adaptado para IA e renderização 3D, também está ganhando força em setores de alta demanda.

Outro fator que contribui para o atual aumento do preço do RENDER é o hype em torno da tão esperada RenderCon 2025, agendada para 15 de abril em Hollywood, Califórnia.

Essa combinação de liderança forte e crescente utilidade está alimentando o otimismo entre os detentores do token RENDER e os participantes do mercado.

O caminho do RENDER para US$ 4: análise técnica e on-chain

O gráfico diário RENDER/USD revela que o RENDER rompeu um padrão de cunha descendente, um padrão de alta que precede uma tendência de baixa se aproximando do fim.

O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) está em 42,23, saindo da região de sobrevenda, indicando que o RENDER está atualmente em uma potencial reversão de alta.

Render price chart by TradingView

Os dados on-chain do In/Out of Money Around Price (IOMAP) mostram uma sólida zona de suporte em US$ 2,70, onde mais de 4 milhões de tokens são detidos por 408 endereços.

Acima do preço atual, a faixa de US$ 3,02 a US$ 3,47 tem menos tokens mantidos com prejuízo, o que implica uma pressão de venda limitada por parte dos detentores que desejam sair.

Essa estrutura sugere que o RENDER poderia ultrapassar US$ 3,47 com relativa facilidade se o impulso de compra continuar.

Uma quebra acima da linha de tendência superior da cunha descendente poderia impulsionar o token em direção ao nível de Fibonacci de 0,786, a US$ 4,53.

No entanto, a manutenção dessa tendência de alta dependerá fortemente do volume de negociação sustentado e do sentimento do mercado.