Os mercados de criptomoedas e ações registraram volatilidade significativa esta semana.

Após ganhos expressivos nas ações e o Bitcoin alcançar US$82 mil, a incerteza sobre novas tarifas dos EUA, especialmente sobre importações da China, provocou novas quedas. No entanto, em meio a essa volatilidade, investidores estão encontrando oportunidades, como PepeX, uma launchpad de memecoins com IA, ganhando atenção.

O que as tarifas gerais e a perspectiva de mercado significam para o preço do PepeX?

Reação do mercado cripto à incerteza sobre tarifas

As ações americanas caíram na quinta-feira, 10 de abril, apesar da divulgação de dados importantes sobre a inflação nos EUA.

Essa reversão nos principais índices também afetou as criptos, com o sentimento de aversão ao risco fazendo o Bitcoin cair abaixo de US$80 mil. Mais cedo, a criptomoeda de referência havia subido mais de 6%, rompendo os US$82 mil. As quedas vieram após o presidente Donald Trump anunciar uma “pausa” de 90 dias nas tarifas recíprocas.

No entanto, isso não incluiu a China. Na verdade, Trump aumentou as tarifas sobre importações chinesas para 125%, sendo que depois a Casa Branca esclareceu que o valor correto era 145%.

Com o ouro ultrapassando US$ 3.200 e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos se aproximando de 4,5% após esse movimento, as ações sofreram, com o Dow Jones devolvendo quase metade dos ganhos do dia anterior. Os investidores seguem atentos à incerteza no meio dessa escalada China x EUA, e o Bitcoin também está sentindo os impactos.

Então, o que isso significa para o restante do mercado, incluindo o projeto de launchpad de memes PepeX?

Analistas da CryptoQuant afirmam que o mercado atual oferece uma oportunidade para iniciar uma estratégia de preço médio em altcoins.

“Entramos em uma zona de compra, definida pela média móvel de 30 dias caindo abaixo da média anual… a última vez que atingimos esses níveis foi em setembro de 2023, logo após o fim do mercado de baixa”, observou o analista da CryptoQuant, Darkfost.

PepeX ganha ritmo na pré-venda

O PepeX busca se destacar da Pump.fun e de outras launchpads de memes, motivo pelo qual tem atraído tanta atenção. Conforme descrito no whitepaper do projeto, o PepeX é a “primeira launchpad de tokenização movida por IA do mundo.”

O objetivo é ser uma plataforma que corrija falhas de projetos como a Pump.fun, priorizando justiça e transparência. Isso inclui um limite de 5% para alocação dos fundadores, redistribuição de liquidez de projetos fracassados para a comunidade e proteções contra sniping.

Um mecanismo chamado AI Moonshot Engine está no centro da proposta do PepeX. Até o momento, o projeto arrecadou US$1,34 milhão em sua pré-venda, com os tokens sendo vendidos por US$0,0255. A pré-venda vai até a fase 30, e o preço do PEPX aumentará 5% a cada fase.

Esse interesse notável no PepeX antes de sua estreia no mercado sugere um grande potencial para que o projeto de memes exploda após a pré-venda. Capturar o entusiasmo do mercado enquanto desafia a Pump.fun pode ser enorme. É um dos motivos para a crescente pressão de compra.

Previsão de preço do PepeX: O PEPX atingirá US$ 1 em 2025?

Apesar da volatilidade do mercado, o sucesso atual da pré-venda do PepeX e o crescente interesse em seu ecossistema movido por IA representam uma vantagem. Isso não apenas posiciona o projeto para crescimento, como também o coloca no caminho certo para resolver problemas típicos de launchpads de memes, como manipulação e ação de insiders.

Em termos de desempenho no mercado, os investidores estarão atentos ao sentimento geral em relação ao cripto e ativos de risco.

No entanto, com projeções otimistas sugerindo que o BTC pode ultrapassar os US$100 mil e altcoins tendendo a acompanhar esse movimento, o PEPX pode se beneficiar.

PEPX alcançar US$0,50 até o final de 2025 é possível, com um ganho de 10x sendo viável caso os principais ativos avancem 1x. Ainda assim, isso dependerá das condições do mercado, e uma disparada para US$1 após a pré-venda pode se concretizar em meio a uma grande virada de ciclo de alta.

Por enquanto, a pré-venda do PepeX oferece uma oportunidade de compra a baixo custo enquanto os mercados navegam pela incerteza relacionada às tarifas.

Interessado em saber mais sobre este projeto? Acesse o site oficial.