Os preços do ouro ultrapassaram a marca de US$ 3.200 por onça na sexta-feira pela primeira vez na história, impulsionados por novas compras em meio à escalada das tensões comerciais entre EUA e China.

No momento da redação, o contrato de ouro de junho na COMEX estava em US$ 3.233,97 por onça, alta de 1,8% em relação ao fechamento anterior.

O contrato atingiu um recorde de US$ 3.240,20 por onça no início da sessão de negociação.

“A espiral descendente do dólar americano (USD) e a escalada da guerra comercial entre os Estados Unidos (EUA) e a China continuam impulsionando o apelo de refúgio seguro do preço do ouro”, disse Lallalit Srijandorn, editora de câmbio da FXstreet, em um relatório.

O valor do dólar americano registrou uma queda de quase 1% em comparação com outras principais moedas.

Essa depreciação do valor do dólar teve um impacto direto no preço do ouro, tornando-o mais acessível para compradores que residem fora da América.

Tarifas

As tensões entre os EUA e a China aumentaram quando o presidente Donald Trump elevou as tarifas sobre as importações chinesas para 145%.

Essa medida foi recebida com retaliação de Pequim, que igualou os aumentos tarifários de Trump, levantando preocupações de que poderiam impor tarifas sobre produtos americanos além dos 84% já existentes.

A escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias teve um efeito dominó nos mercados globais, causando a queda dos principais índices de ações.

Embora a decisão de Trump de aumentar as tarifas sobre produtos chineses tenha sinalizado uma postura mais dura em relação ao comércio, ele também anunciou uma pausa de 90 dias nas tarifas previamente anunciadas para diversos outros países.

Essa trégua temporária ofereceu um vislumbre de esperança para aliviar as tensões comerciais em outras frentes, mas o foco permaneceu no conflito crescente entre os EUA e a China.

David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation, disse:

Os ganhos do ouro não foram resultado das reduções tarifárias do presidente Trump. Na verdade, o ouro sofreu uma queda imediatamente após o anúncio.

O aumento recíproco das tarifas entre os dois países alimentou os temores de uma guerra comercial prolongada que poderia interromper as cadeias de suprimentos globais, sufocar o crescimento econômico e levar a preços mais altos para os consumidores.

A incerteza em torno do conflito comercial e suas potenciais consequências contribuiu para a volatilidade do mercado e a ansiedade dos investidores.

A retração do ouro estimula novas compras.

Segundo Morrison, a liquidação no mercado de ouro na semana passada incentivou algumas novas compras entre os investidores.

Na semana passada, os preços do ouro caíram em conjunto com as ações e outras commodities, e brevemente ficaram abaixo de US$ 3.000 pela primeira vez em um mês.

Os preços do ouro têm apresentado um progresso constante ao longo desta semana.

“Isso sugere que a retração de quinta-feira passada, que fez o ouro cair de máximas recordes para testar o suporte um pouco acima de US$ 2.950, foi suficiente para estimular novas compras”, acrescentou Morrison.

Certamente ajudou a reduzir o MACD diário (média móvel de convergência e divergência) de níveis de sobrecompra.

No entanto, segundo Morrison, a alta nos preços do ouro desta semana não começou de uma posição de força.

Os investidores otimistas teriam mais confiança nos ganhos recentes do mercado se eles tivessem seguido um período mais longo de consolidação.

“Em outras palavras, a alta desta semana parece frágil”, observou Morrison.

Expectativas de corte de juros

Além das tensões comerciais e da instabilidade geopolítica, os investidores também monitoraram as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve dos EUA este ano.

Dados mostraram que os preços ao consumidor nos EUA caíram inesperadamente em março, mas os riscos de inflação permanecem e estão inclinados para cima.

Como resultado, os investidores agora apostam que o Fed retomará os cortes de juros em junho e poderá reduzi-los em um ponto percentual completo até o final de 2025.

“Os mercados têm mudado suas expectativas de taxa em velocidades vertiginosas ultimamente”, disse Zain Vawda, analista de mercado da OANDA.

“À medida que os desenvolvimentos em torno das tarifas e seu impacto continuam, espero que as expectativas de corte de juros continuem a flutuar. Serão necessários mais dados antes que o Fed se sinta confortável em tomar qualquer medida”, observou Vawda.

Enquanto isso, os preços da prata à vista subiram 1,5%, para US$ 31,225 por onça na sexta-feira.

“A prata continua a lutar para fazer progressos sólidos de alta. Mas o MACD diário parece muito sobrevendido atualmente”, acrescentou Morrison.

Este é definitivamente um para ficar de olho pelo resto do ano.