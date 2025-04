Análise: A recente liquidação do ouro não abala a perspectiva favorável, mas a prata permanece vulnerável.

O preço do ouro e, em certa medida, da prata, provavelmente continuará a ser sustentado pelas tensões econômicas globais elevadas, pelo risco de estagflação, por um dólar mais fraco e pelas expectativas de inflação crescentes, combinadas com a queda dos rendimentos reais dos EUA, disseram especialistas.

O ouro à vista atingiu um novo recorde de US$ 3.167 por onça devido ao aumento dos riscos de inflação, após o anúncio das maiores barreiras comerciais dos EUA em mais de um século na semana passada.

“No entanto, a volatilidade crescente em resposta ao colapso dos mercados de ações desviou a atenção para a preservação de capital e a desalavancagem — um foco que prejudicou todas as posições alavancadas, incluindo as de prata, e não menos o ouro, que muitas vezes é considerado um porto seguro em tempos de turbulência”, disse Ole Hansen, chefe de estratégia de commodities do Saxo Bank, em uma nota.

A turbulência do mercado afeta o ouro.

Copy link to section

A queda de 16,5% em três dias na prata foi severa, em comparação com a correção ordenada e esperada no ouro após seu recorde histórico.

Aproximadamente 50% da demanda por prata provém de aplicações industriais.

Source: Saxo Bank

De acordo com Hansen, o colapso do prêmio futuro da COMEX e as preocupações com o crescimento econômico causaram a maior parte do dano.

A liquidação generalizada nos mercados de commodities e financeiros também afetou os preços do ouro, que sofreram uma queda significativa na semana passada e na segunda-feira.

Carsten Fritsch, analista de commodities do Commerzbank AG, disse:

Isso pode parecer estranho, mas aconteceu várias vezes em períodos de maior aversão ao risco, pois os participantes do mercado têm que vender posições em ouro para compensar perdas em outros setores, por exemplo, em ações.

Saídas de ETFs pressionam o preço do ouro.

Copy link to section

O preço do ouro caiu até 5% desde sexta-feira, possivelmente devido ao maior ETF de ouro do mundo ter registrado saídas de 9,4 toneladas nos últimos dois dias de negociação.

Na segunda-feira, o preço caiu abaixo de US$ 3.000 por onça pela primeira vez em um mês.

Enquanto isso, os preços da prata caíram 7% na sexta-feira e despencaram para o menor nível em sete anos na segunda-feira, atingindo US$ 28,3 por onça na COMEX.

Desde a última quarta-feira, a queda na prata totalizou cerca de 16%, o que significa que o preço da prata caiu quase tanto quanto o preço do petróleo.

A relação ouro/prata também ultrapassou 100 pela primeira vez desde meados de 2020, durante a pandemia de COVID-19.

“Isso mostra mais uma vez que a prata não é um porto seguro em tempos de forte aumento da aversão ao risco ou de crescentes temores de recessão, mas se comporta como uma commodity cíclica”, disse Fritsch.

Source: Commerzbank Research

Hansen, do Saxo Bank, observou:

Em períodos como este, o foco principal é reduzir o risco e manter liquidez suficiente para atender a quaisquer chamadas de margem em posições com prejuízo.

Preços vão subir novamente.

Copy link to section

“À medida que a poeira começa a assentar após um dos piores períodos de redução de risco de três dias dos últimos anos, surgiu alguma demanda por ouro e prata”, acrescentou Hansen.

Nas últimas duas sessões, os preços do ouro na COMEX voltaram a ultrapassar US$ 3.000 por onça, sendo negociados a US$ 3.067 por onça no momento da redação.

Embora os preços da prata não tenham subido tanto quanto os do ouro este ano, os preços voltaram a ultrapassar os US$ 30 por onça na quarta-feira.

Hansen acredita que a incerteza econômica, o risco de estagflação e um dólar mais fraco justificam uma nova alta do ouro.

“Somando-se a isso um mercado que agora está agressivamente se posicionando para que o Fed promova mais cortes este ano — na contagem atual, quase 100 pontos-base de flexibilização até o final do ano”, disse Hansen.

De acordo com o Commerzbank, também, a perspectiva de cortes de juros nos EUA deve apoiar os preços do ouro.

Previsões de preços

Copy link to section

Considerando esses desenvolvimentos, o Saxo Bank decidiu manter sua previsão para o ouro em US$ 3.300 por onça para este ano.

No entanto, devido ao risco potencial de recessão que poderia impactar a demanda industrial por prata, e com base em uma relação ouro-prata de 88, Hansen disse que o banco reduziu sua meta para a prata de acima de US$ 40 por onça para cerca de US$ 37,5 por onça.

“A correção do ouro após um novo recorde foi, mais uma vez, relativamente superficial, com vários níveis de suporte importantes ainda não testados”, disse Hansen.

Na nossa opinião, o mais importante é uma área em torno de US$ 2.950, que além de ser o topo de fevereiro, também representa uma retração de Fibonacci de 0,382 da alta desde o final de dezembro.

Uma rejeição neste nível indicaria uma correção menor em uma forte tendência de alta.