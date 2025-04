Incerteza paira sobre a fraqueza do preço da prata, com especialistas afirmando que a tendência de baixa pode continuar.

Após a queda da semana passada, tornou-se cada vez mais difícil avaliar a gravidade da fraqueza nos preços da prata.

O metal foi um dos mais afetados pela guerra comercial em curso entre os EUA e a China.

Os preços da prata sofreram uma queda significativa, caindo 7% na sexta-feira e atingindo uma mínima de 7 meses de US$ 28,3 por onça na segunda-feira.

No momento da redação, o metal estava em alta de 2%, a US$ 30,207 a onça na COMEX, recuperando-se um pouco da recente liquidação no mercado.

“Desde a última quarta-feira, a queda na prata totalizou cerca de 16%, o que significa que o preço da prata caiu quase tanto quanto os preços do petróleo”, disse Carsten Fritsch, analista de commodities do Commerzbank AG.

Relação ouro/prata ultrapassa 100

A relação ouro/prata, que representa a quantidade de prata necessária para comprar uma onça de ouro, registrou um aumento significativo, ultrapassando a marca de 100.

Este evento notável marcou a primeira vez que a proporção atingiu tais patamares desde meados de 2020.

A última vez que a razão ultrapassou 100 coincidiu com o início da pandemia de coronavírus.

Durante esse período, o preço da prata sofreu uma pressão significativa para baixo, principalmente devido à incerteza econômica global e à volatilidade do mercado causadas pela pandemia.

Ao contrário do ouro, a prata também é um metal industrial, o que é uma das razões para a forte queda desde a semana passada.

“O potencial de alta para o metal branco pode ser limitado devido à liquidação de posições por parte dos investidores para garantir lucros, possivelmente cobrindo perdas ou chamadas de margem em avaliações de ativos em queda, impulsionadas por preocupações com uma guerra comercial global”, disse Lallalit Srijandorn, editora da FXstreet, em um relatório.

No entanto, o dólar mais fraco pode ajudar a limitar as perdas dos preços das commodities denominadas em USD.

Não um metal de refúgio seguro?

A ampliação da relação ouro/prata indicou que a prata pode não ser um metal seguro em tempos de “forte aumento da aversão ao risco ou crescentes temores de recessão, mas se comporta como uma commodity cíclica”, disse Fritsch.

A razão para isso é a grande importância da demanda industrial, que aumentou significativamente nos últimos anos e agora representa quase 60% da demanda total de prata.

“A demanda industrial é, portanto, uma bênção e uma maldição para a prata”, acrescentou.

A crescente demanda por aplicações que apoiam a geração e utilização de energia neutra em carbono, como a fotovoltaica e a e-mobilidade, é uma faca de dois gumes.

Por um lado, apresenta uma oportunidade significativa de crescimento e desenvolvimento, impulsionada pela mudança global para fontes de energia sustentáveis.

Por outro lado, os estreitos laços desse setor com a economia em geral o tornam altamente suscetível às flutuações do sentimento do mercado e às recessões econômicas.

Em tempos de incerteza econômica e maior aversão ao risco, como é o caso atualmente, os investimentos em projetos de energia renovável podem diminuir. Isso provavelmente fará com que os preços da prata caiam.

Fritsch disse:

Portanto, é impossível no momento estimar por quanto tempo a fraqueza nos preços da prata continuará.

Perspectivas para o preço da prata

O gráfico diário mostra que o sentimento de baixa no mercado de prata provavelmente persistirá enquanto o preço permanecer limitado abaixo da média móvel exponencial (EMA) de 100 dias, de acordo com Srijandorn da FXstreet.

O Índice de Força Relativa (RSI) de 14 dias está atualmente em torno de 32,70, abaixo da linha média.

Isso reforça ainda mais o atual impulso de queda e indica que os vendedores provavelmente permanecerão no controle no futuro próximo.

O alvo inicial de baixa do XAG/USD está localizado no nível psicológico de US$ 30,00, disse Srijandorn.

Caso esse nível seja rompido, os próximos níveis de suporte estão em US$ 28,80 (mínima de 20 de dezembro de 2024) e US$ 28,31 (mínima de 7 de abril), acrescentou ela.