O ING espera um “teste de resistência” entre EUA e China em meio à acirrada guerra comercial.

O anúncio inesperado do Presidente Trump de reverter as tarifas globalmente, com exceção da China, seguiu-se a um período de incerteza no mercado e flutuações dramáticas.

A escalada da guerra comercial com a China, caracterizada por uma série de aumentos tarifários recíprocos, entrou agora em uma fase crítica, de acordo com o ING Group.

Os mercados globais e os líderes europeus preocupados sentiram alívio quando o presidente dos EUA, Donald Trump, tomou a decisão surpreendente de suspender a maioria das tarifas substanciais que havia imposto recentemente a vários países na quarta-feira.

Trump suspendeu as tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais por 90 dias, com exceção da China.

O impasse comercial entre os EUA e a China se intensificou quando Trump aumentou as tarifas sobre as importações chinesas de 104% para 125% na quarta-feira.

Após a ofensiva tarifária de Trump, Pequim pode retaliar novamente impondo mais tarifas sobre as importações americanas, espelhando o aumento tarifário anterior.

“A recuada de Trump em relação às tarifas globais, mas a escalada das tarifas sobre a China, à primeira vista, parece um desenvolvimento ruim para a China, pois uma maior diferença tarifária entre as taxas cobradas da China e do resto do mundo, em teoria, deveria aumentar a quantidade de produtos substitutos viáveis”, disse Lynn Song, economista-chefe para a China do ING Group, em um relatório.

A perspectiva da China

No entanto, apesar dessas rápidas escaladas, nossa opinião é que a China evitou o pior cenário.

Segundo Song, o pior cenário seria aquele em que os EUA usassem ameaças de tarifas para coagir outros países a adotarem ações tarifárias coordenadas contra a China.

Muitos países inicialmente buscaram negociar com os EUA após o anúncio das tarifas, mas a resposta formal da UE indicou que a comunidade global não cederia simplesmente.

Alguns observadores do mercado especularam que as últimas rodadas de tarifas marcam um ponto sem volta para o desacoplamento EUA-China.

Não se acredita que seja esse o caso — ambos os lados sinalizaram, em diferentes graus, que prefeririam negociações, mas o problema é que nenhuma das partes quer ser vista como recuando.

Song disse:

Nossa opinião é que há um certo choque cultural que exacerba ainda mais o atrito.

As tarifas do “Dia da Libertação” de Trump foram uma tática de negociação, usando uma oferta inicial agressiva para forçar os países a negociar.

Os comentários do secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, desencorajaram a retaliação e incentivaram o diálogo.

No entanto, essa abordagem pode não funcionar bem na China, onde o respeito mútuo e a preservação da imagem são cruciais nas negociações, segundo Song.

Dinâmica da negociação e choque cultural

As crescentes tensões comerciais entre os EUA e a China foram impulsionadas principalmente pela decisão unilateral de Trump de impor aumentos de tarifas e por sua persistente retórica anti-China, que efetivamente ergueu barreiras a quaisquer negociações potenciais.

Além disso, a abordagem desdenhosa e antagônica adotada pelos EUA em relação aos países que tentaram iniciar negociações este ano, sem dúvida, desencorajou a China de se envolver em qualquer diálogo significativo, de acordo com o ING.

A falta de respeito e consideração demonstrada em relação a outras nações durante as negociações comerciais reforçou ainda mais a apreensão da China em participar de discussões semelhantes.

Consequentemente, as perspectivas de uma resolução rápida e amigável da guerra comercial em curso parecem cada vez mais sombrias.

“Neste ponto, a política certamente parece estar superando a economia, então ninguém pode dizer com certeza quando e como as negociações poderiam ser retomadas, mas por enquanto parece que os formuladores de políticas estão dispostos a colocar a teoria econômica à prova para ver quem, em última análise, sentirá a dor e quem terá a vantagem quando as negociações forem retomadas”, acrescentou Song.