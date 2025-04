Presidente Trump suspende tarifas sobre vários países; imposto sobre a China sobe para 125%

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na quarta-feira que suspenderia a imposição de tarifas recíprocas completas sobre dezenas de países que não retaliaram por 90 dias, enquanto simultaneamente aumentava as tarifas sobre importações chinesas para 125%.

“Autorizei uma PAUSA de 90 dias e uma Tarifa Recíproca substancialmente reduzida durante este período, de 10%, também com efeito imediato”, escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais.

O alívio temporário aplica-se aos países que não retaliaram contra os Estados Unidos no conflito comercial global em curso.

A tarifa de 10% mais baixa durante a pausa representa uma mudança em relação aos planos anteriores de impor taxas significativamente mais altas a todos os parceiros comerciais dos EUA.

Trump atribuiu sua decisão de adiar a implementação completa das tarifas ao contato de “mais de 75 países”, que, segundo ele, entraram em contato com autoridades americanas “para negociar uma solução” para as questões comerciais que ele citou ao justificar as novas tarifas abrangentes.

No entanto, Trump aumentou drasticamente a pressão sobre a China, citando sua recusa em negociar e a contínua desobediência às regras de mercado.

“Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou aumentando a tarifa cobrada pela China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato”, disse ele.

A medida representa a mais recente escalada na guerra comercial global de Trump, que provocou fortes reações da China, da União Europeia e de outras grandes economias.

A Casa Branca afirmou que a política visa nivelar o campo de jogo para os fabricantes americanos, embora críticos alertem que ela corre o risco de alimentar a inflação e desacelerar o crescimento global.

Ações americanas disparam.

Copy link to section

As ações subiram acentuadamente depois que o presidente Donald Trump anunciou a pausa temporária na implementação de novas tarifas, aliviando os mercados que haviam sofrido forte pressão de venda nas últimas cinco sessões.

O S&P 500 subiu 6%, o Dow Jones Industrial Average avançou 2.159 pontos, ou 5,7%, e o Nasdaq Composite saltou 8%, marcando uma das recuperações mais fortes em um único dia nos últimos tempos.

Liderando a recuperação estavam as ações de empresas que haviam sofrido o impacto mais forte da liquidação impulsionada pelas tarifas.

A Apple avançou 7%, a Nvidia disparou 10% e o Walmart ganhou 9%, refletindo uma rápida reversão de sentimento.

Mais cedo no dia, os mercados permaneceram voláteis em meio a tensões crescentes, com os EUA e a China envolvidos em uma troca retaliatória de tarifas e a União Europeia aprovando sua primeira rodada de tarifas sobre produtos americanos, com entrada em vigor em 15 de abril.