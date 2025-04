UE impõe tarifas sobre vários produtos americanos em resposta às taxas sobre aço e alumínio de Trump

A União Europeia aprovou na quarta-feira seu primeiro conjunto de tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos em resposta às taxas impostas pelo presidente Donald Trump sobre aço e alumínio.

A maioria dos 27 Estados-membros da União Europeia votou na quarta-feira para aprovar um novo conjunto de tarifas direcionadas a determinados produtos americanos, com algumas medidas previstas para entrar em vigor em meados de abril.

Dos 27 Estados-membros da União Europeia, 26 votaram a favor das contramedidas, com apenas a Hungria opondo-se à decisão.

As penalidades serão aplicadas a produtos de regiões politicamente significativas, incluindo soja da Louisiana, representada pelo presidente da Câmara, Mike Johnson, além de diamantes, aves, motocicletas e outros produtos agrícolas.

Esta é uma resposta à imposição pelo Presidente Trump de uma taxa de 25% sobre as exportações de aço e alumínio da UE.

A Comissão Europeia disse que as novas taxas serão cobradas a partir de 15 de abril. Uma segunda tranche de contramedidas está prevista para 15 de maio.

A medida segue o anúncio de Trump, em 2 de abril, de tarifas abrangentes direcionadas a mais de 180 países, incluindo uma tarifa mais ampla de 20% sobre quase todas as importações europeias.

Diz-se que o bloco também está preparando uma resposta às tarifas recíprocas.

De acordo com reportagens da mídia, a comissão planeja anunciar medidas no início da próxima semana e, em seguida, iniciar consultas com os Estados-membros.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, disse que as tarifas afetam € 380 bilhões (US$ 420,45 bilhões) em exportações europeias para os EUA, ou aproximadamente 70% do total de remessas.

A arrecadação de impostos esperada poderia ultrapassar os 80 bilhões de euros — mais de onze vezes o nível anual atual de 7 bilhões de euros, observou ele.

As tensões comerciais aumentam, mas as negociações são preferíveis.

A Comissão caracterizou as ações dos EUA como “injustificadas e prejudiciais”, alertando que elas prejudicariam ambas as economias e o sistema de comércio global mais amplo.

Embora a UE esteja avançando com contramedidas, reiterou sua preferência por uma solução negociada.

“Estamos preparados para responder”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na semana passada, enfatizando que “não é tarde demais para abordar as preocupações por meio de negociações”.

Autoridades disseram que as medidas foram calibradas para causar danos econômicos sem interromper imediatamente as cadeias de suprimentos críticas.

Começou a guerra comercial global?

A medida da UE surge em meio a uma crescente reação global às políticas protecionistas de Trump, que já provocaram retaliação da China.

Analistas alertam que a espiral crescente de tarifas pode prejudicar ainda mais o comércio global, aumentar as pressões inflacionárias e reduzir os lucros corporativos em setores-chave.

A rápida aprovação de medidas retaliatórias por Bruxelas sinaliza que o bloco está se preparando para um impasse prolongado, a menos que Washington reconsidere sua abordagem.

Os riscos são particularmente altos para os exportadores europeus que já enfrentam um euro mais fraco, crescimento global mais lento e preços de energia voláteis.