As ações da Tesla continuaram a se recuperar pelo segundo dia consecutivo na quarta-feira.

As ações da TSLA dispararam mais de 5% na manhã de quarta-feira.

A alta das ações coincide com uma recuperação mais ampla do mercado.

O S&P 500 subiu 0,5% na quarta-feira, enquanto os investidores tentavam avaliar um fundo de mercado após várias sessões voláteis, apesar das novas tarifas retaliatórias da China e da União Europeia sobre mercadorias americanas.

O Nasdaq Composite subiu 1,2%, enquanto o Dow Jones Industrial Average avançou 63 pontos, ou 0,2%.

As ações da fabricante de veículos elétricos têm sofrido forte pressão desde o anúncio do presidente Donald Trump sobre tarifas mais altas do que o esperado, apesar da exposição relativamente limitada da Tesla à política em comparação com algumas montadoras tradicionais.

Por volta do meio da manhã, as ações da Tesla estavam sendo negociadas a US$ 230,65, com alta de cerca de 4%.

As ações da TSLA atingiram uma alta intradiária de cerca de US$ 235 mais cedo no dia.

O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average também ganharam terreno, subindo 2,8% e 2,6%, respectivamente.

Antes dessa recente recuperação que começou na terça-feira, as ações da Tesla haviam caído 17,5% nas três sessões anteriores.

Analistas otimistas com a Tesla

A Benchmark adicionou a Tesla à sua lista de “Melhores Ideias” na quarta-feira, afirmando que a recente queda das ações e a diminuição das vendas parecem exageradas, considerando os catalisadores de curto prazo e as perspectivas de crescimento de longo prazo da empresa.

Embora a empresa tenha mantido sua recomendação de compra, revisou seu preço-alvo para baixo, de US$ 475 para US$ 350, para levar em conta a mudança no sentimento do mercado após os recentes anúncios de tarifas.

A meta revisada ainda indica um potencial de alta de mais de 50% em relação ao preço de mercado atual da ação, em torno de US$ 230.

As ações da Tesla caíram acentuadamente de um pico pós-eleitoral acima de US$ 480 para a faixa dos US$ 200.

O analista Mickey Legg considera a avaliação atual uma oportunidade de compra.

“Acreditamos que a recente queda das ações e a diminuição das vendas, embora significativas, são exageradas considerando os problemas de curto prazo que afetam a empresa e o escopo das oportunidades que se aproximam”, escreveu Legg.

Entre essas oportunidades está o lançamento de um novo veículo previsto para o segundo trimestre, que a Benchmark acredita poder servir como um ponto de inflexão crucial para as entregas.

Legg também está “cautelosamente otimista” sobre o lançamento dos robôs-táxis operados pela Tesla em Austin, Texas, previsto para junho.

Embora a implementação seja inicialmente limitada, a Benchmark monitorará a rapidez com que a Tesla expande o serviço.

Legg acrescentou que a base de produção doméstica da Tesla na Califórnia e no Texas limita sua exposição às novas tarifas automotivas dos EUA, dando-lhe uma vantagem relativa sobre seus concorrentes.

Na terça-feira, mais cedo, o Morgan Stanley também compartilhou visões otimistas sobre a empresa liderada por Elon Musk.

O analista do Morgan Stanley, Adam Jonas, reiterou a Tesla como uma “Escolha Principal”, mantendo a classificação de Sobreponderação e uma meta de preço de US$ 410.

Em uma nota aos clientes, Jonas destacou que a proposta de valor de longo prazo da Tesla vai muito além dos veículos elétricos, um segmento que, segundo ele, enfrenta crescentes pressões competitivas e regulatórias.

Ele enfatizou o amplo pipeline de inovação e a vantagem tecnológica da empresa como fatores-chave para o seu caso de investimento.