Ações da Tesla se recuperam 5% na terça-feira: analistas veem mais potencial de alta à frente

As ações da Tesla se recuperaram na manhã de terça-feira, subindo cerca de 5% nas primeiras negociações, enquanto os investidores buscavam sinais de estabilidade após uma forte queda na semana passada.

A alta das ações coincide com uma recuperação mais ampla do mercado, após a publicação de terça-feira do presidente Trump no Truth Social sobre uma “ótima ligação” com o presidente interino da Coreia do Sul e a aparente disposição da China em fechar um acordo.

As ações da fabricante de veículos elétricos estavam sob forte pressão desde o anúncio do presidente Donald Trump sobre tarifas mais altas do que o esperado, apesar da exposição relativamente limitada da Tesla à política em comparação com algumas montadoras tradicionais.

Por volta do meio da manhã, as ações da Tesla estavam sendo negociadas a US$ 244,65, com alta de cerca de 5%.

O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average também ganharam terreno, subindo 2,8% e 2,6%, respectivamente.

Antes do rali de terça-feira, as ações da Tesla haviam caído 17,5% nas três sessões anteriores.

O Morgan Stanley continua otimista em relação à Tesla.

Copy link to section

Apesar da recente volatilidade, o analista do Morgan Stanley, Adam Jonas, continua a classificar a Tesla como uma “Escolha Principal” com recomendação de Sobreponderação e um preço-alvo de US$ 410.

Em uma nota aos clientes, Jonas enfatizou que a proposta de valor da Tesla vai muito além do segmento de veículos elétricos, que ele descreveu como enfrentando pressão crescente.

“As capacidades da Tesla em áreas-chave da IA física, incluindo dados, robótica, armazenamento de energia, computação, manufatura e espaço/comunicações/redes/infraestrutura, oferecem oportunidades de crescimento e margem que superam em muito as do negócio tradicional de veículos elétricos”, escreveu Jonas.

Ele observou que a Tesla poderia desempenhar um papel mais proeminente em setores ligados à segurança nacional, particularmente à medida que as tecnologias autônomas evoluem e se cruzam com as necessidades governamentais e de defesa.

Jonas apontou para o crescente interesse dos investidores no potencial de uso duplo dos sistemas autônomos.

Olhando para o futuro, ele sugeriu que a Tesla pode atingir marcos em 2025 que consolidarão ainda mais sua posição no cenário industrial mais amplo impulsionado pela IA.

“A capacidade de ‘produzir’ trabalho em uma fábrica… assim como máquinas fabricam máquinas com mínima intervenção humana, pode alterar medidas históricas como taxas de dependência, idade de aposentadoria e PIB per capita”, escreveu Jonas, sublinhando as implicações de longo prazo da automação e da manufatura avançada.

O bromance entre Musk e Trump acabou?

Copy link to section

Elon Musk fez apelos diretos, mas sem sucesso, ao presidente Trump no fim de semana para reverter as tarifas abrangentes anunciadas na semana passada, de acordo com o Washington Post, citando duas fontes familiarizadas com o assunto.

Esta é a mais notória divergência entre Musk e Trump até o momento.

O confronto ocorre depois que Trump anunciou uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações americanas, com taxas mais altas direcionadas a países específicos.

Musk, que tem aconselhado a administração sobre redução de custos por meio de seu papel no novo “Departamento de Eficiência Governamental”, defendeu tarifas zero entre os EUA e a Europa durante uma participação virtual em um evento do Partido da Liga em Florença no fim de semana.

Enquanto isso, a Tesla continua a enfrentar a reação negativa dos investidores.

As vendas trimestrais caíram acentuadamente, e as ações fecharam na segunda-feira a US$ 233,29, uma queda de mais de 42% no acumulado do ano.

A fortuna pessoal de Musk sofreu um forte golpe, caindo US$ 4,4 bilhões apenas na segunda-feira, elevando suas perdas no ano para US$ 134,7 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.