Os Estados Unidos emergiram como um dos maiores centros de mineração de Bitcoin globalmente, especialmente após a repressão generalizada da China às atividades de mineração de criptomoedas em 2021.

A participação dos EUA na mineração global de Bitcoin saltou de apenas 4,5% em 2020 para impressionantes 37,8% em janeiro de 2022.

Agora, com a postura pró-criptomoedas do ex-presidente Donald Trump e as recentes iniciativas em torno da Reserva Estratégica de Bitcoin, os mineradores americanos estão se sentindo cada vez mais otimistas em relação à expansão de suas operações.

Em entrevista à Invezz , Mark Zalan, CEO da GoMining — uma plataforma de mineração digital — compartilhou insights sobre o otimismo renovado do setor.

“Se o governo federal estabelecer uma estrutura nacional para regulamentações de criptomoedas e oferecer incentivos fiscais aos mineradores, isso consolidará a liderança global do setor de mineração dos EUA”, disse Zalan.

No entanto, o setor continua a enfrentar críticas sobre seu consumo de energia. Minerar um único Bitcoin exige tanta eletricidade quanto abastecer 61 casas americanas por um ano, de acordo com a NFTevening .

Zalan também discutiu como a GoMining está avançando em práticas sustentáveis, por que mineradores menores podem ter dificuldades sem se consolidar em pools de mineração e como a infraestrutura de mineração poderia ser adaptada para suportar cargas de trabalho de IA — criando novas oportunidades de receita para os mineradores.

Aqui estão trechos editados da entrevista por e-mail:

Mark Zalan

Decisão sobre a Reserva Estratégica de Bitcoin e postura da SEC sobre mineração impulsionam a confiança.

Copy link to section

Invezz: De acordo com estatísticas recentes, as pools de mineração sediadas nos EUA agora controlam mais de 40% da taxa de hash global. O que está impulsionando os investimentos e a confiança na mineração de Bitcoin nos EUA?

Acho que os EUA finalmente estão no caminho certo para se tornarem a “capital mundial das criptomoedas” — algo que o mercado interno há muito tempo antecipa.

Muitos investidores, de varejo a institucionais, queriam entrar no crescente setor, mas estavam preocupados com o status legal ambíguo da indústria.

A decisão do Presidente Trump de criar a Reserva Estratégica de Bitcoin e o Estoque de Ativos Digitais foi um sinal poderoso para muitos investidores de que o Bitcoin e outras criptomoedas são legitimadas como um tipo de ativo “limpo”.

Ao mesmo tempo, os reguladores esclarecem suas posições em relação à mineração: por exemplo, a SEC confirmou recentemente que as atividades de mineração não são um valor mobiliário.

Isso nos dá mais espaço para nos concentrarmos na criação de valor para nossos investidores e aumentarmos o CapEx para expandir as operações.

Empreendimento de mineração de BTC da família Trump é um evento de “endosso de influenciador” para a indústria.

Copy link to section

Invezz: Recentemente, foi anunciado que os filhos de Donald Trump estão se associando à Hut 8 para um novo empreendimento de mineração de Bitcoin. Como um player do setor, qual a importância desse desenvolvimento?

Essa parceria demonstra que o setor está crescendo rapidamente em função das mudanças regulatórias recentes e possivelmente futuras.

O setor espera novos e significativos impulsionadores de demanda, e isso inevitavelmente atrai a atenção de novos players que buscam capturar lucros.

Acho que a concorrência é uma ótima notícia, pois permitirá mais inovação no setor e elevará os padrões, beneficiando nossos clientes a longo prazo.

Isso também significa uma legitimação ainda maior da indústria e serve como o próprio evento de “endosso de influenciadores” da mineração.

Sobre o interesse de investidores institucionais em BTC e mineração

Copy link to section

Invezz: A GoMining anunciou recentemente o lançamento do fundo Alpha Blocks de US$ 100 milhões. Você acha que as instituições estão prontas para investir na mineração de Bitcoin?

Investidores institucionais estão cada vez mais interessados em BTC e mineração.

Por exemplo, a EY-Parthenon e a Coinbase entrevistaram 352 empresas, das quais mais de 80% planejam aumentar sua exposição a criptomoedas.

Por meio do fundo Alpha Blocks da GoMining Institutional, investidores institucionais podem acessar rendimentos estruturados lastreados em mineração com duas estratégias de investimento.

Concentramo-nos em garantir a transparência dos mercados tradicionais e uma segurança robusta, por isso estabelecemos uma sociedade limitada fechada domiciliada em Delaware e fizemos parceria com a BitGo, uma custodiante institucional líder.

A GoMining Institutional expandirá sua oferta de produtos com fundos de renda fixa tokenizados e produtos de dívida, gerando rendimentos reais e proporcionando exposição direta à mineração de BTC em vez de investimentos tradicionais em ações.

Nossa abordagem é voltada para o futuro e tem o potencial de desbloquear uma classe de ativos totalmente nova para investidores institucionais, unindo as práticas tradicionais do TradFi e os produtos de rendimento inovadores do espaço cripto.

Incentivo fiscal para mineradores consolidar a liderança global da mineração americana

Copy link to section

Invezz: Com a postura pró-criptomoedas da administração Trump, como as recentes mudanças regulatórias impactaram a mineração de Bitcoin? Quais políticas melhor apoiariam as operações de mineração doméstica?

A administração Trump iniciou uma nova era no desenvolvimento de criptomoedas, esclarecendo áreas legais anteriormente vagas e servindo como um importante impulsionador da demanda para a indústria de mineração.

Isso cria um otimismo justificado no setor. No futuro, o governo federal consolidará a liderança global do setor de mineração dos EUA se criar uma estrutura nacional para regulamentações de criptomoedas e introduzir incentivos fiscais para mineradores.

Citando o secretário do Tesouro, Scott Bessent: “Tudo está em jogo com o Bitcoin.”

Invezz: A recente redução na mineração de bitcoin cortou as recompensas pela metade e comprimiu a margem de lucro do setor, dificultando a competição de pequenos players com grandes operações. Seus pensamentos?

A mineração de Bitcoin continua sendo muito lucrativa, e os halvings sempre são precificados.

A Reserva Estratégica de Bitcoin e as reservas estatais propostas reforçaram a credibilidade do BTC entre os investidores institucionais, que impulsionarão a demanda e os preços em um ambiente com oferta restrita.

Outro ângulo da pressão de demanda ascendente é a introdução de mecanismos legislativos em nível estadual para permitir o investimento de fundos públicos em Bitcoin.

Por que pode ser difícil para os menores participantes na mineração de Bitcoin operar?

Copy link to section

O resultado será um novo equilíbrio a longo prazo. Os jogadores menores e os mineradores individuais, de fato, acharão mais difícil competir: as economias de escala estão em ação agora.

Grandes mineradoras também podem diversificar para computação de IA e trabalhar na otimização dos custos das instalações de mineração, aumentando ainda mais os lucros.

A melhor abordagem para eles é participar de grandes operações de pool de mineração.

A GoMining é a plataforma líder nesse sentido, e temos o poder computacional e a experiência para oferecer os melhores retornos, preservando o espírito descentralizado das criptomoedas.

Invezz: Existem muitos modelos diferentes de custo de mineração de BTC. Você poderia compartilhar se a mineração ainda é viável para pequenos players ou se a consolidação da indústria é inevitável?

De acordo com as últimas estimativas da MacroMicro, o custo médio de mineração flutua em torno de US$ 90.000 por BTC.

Outro modelo proeminente, o Modelo de Regressão de Dificuldade da Glassnode, indica que os custos de produção são aproximadamente US$ 33.000 por BTC.

Os custos de mineração muitas vezes não contam toda a história. Muito depende dos custos de eletricidade, mas os custos de mão de obra e hardware também são uma parte crucial da equação.

A consolidação, pelo menos parcialmente, é inevitável e um sinal saudável de uma indústria em amadurecimento.

As barreiras à lucratividade da mineração são agora mais altas, pois as grandes mineradoras possuem tecnologia sofisticada e capital para construir e operar centros de dados. Para desbloquear o acesso às economias de escala, os players menores precisam considerar opções consolidadas, como a mineração em pool.

Sobre o alto consumo de energia da mineração de BTC e medidas para garantir a sustentabilidade

Copy link to section

Invezz: A mineração de Bitcoin é frequentemente criticada pelo seu alto consumo de energia. Como a GoMining garante a sustentabilidade em suas operações?

Quase 100% da nossa frota é movida a eletricidade proveniente de usinas hidrelétricas, uma fonte de energia renovável.

Nossa escala de consumo de eletricidade nos permite implementar estratégias de mitigação para garantir a sustentabilidade.

Inovações como a mineração de criptomoedas e as energias renováveis são complementares, e os data centers às vezes se tornam consumidores-chave de energia renovável.

Como membro do Bitcoin Mining Council, também trabalhamos na busca e implementação de soluções para reduzir o consumo de energia. Padrões ambientais aprimorados são uma prioridade para nossa indústria.

Invezz: O aumento dos custos de eletricidade comprimiu a lucratividade da mineração. Como vocês estão se protegendo contra a volatilidade dos preços de energia?

Somos estratégicos na escolha de locais para data centers, e um fornecimento confiável de eletricidade barata é um fator importante.

Os preços da eletricidade são muito voláteis ao longo do dia, e certamente levamos essa volatilidade em consideração.

Todos na GoMining têm acesso a preços de eletricidade muito competitivos devido à grande escala de compras em volume realizadas pela nossa equipe.

Em diversas regiões, nós, assim como muitas grandes mineradoras, trabalhamos com horários de pico de carga de energia elétrica e acordos de compra de energia para garantir um cronograma de preços estável e suave.

Apesar do aumento dos custos de energia elétrica, a margem de lucro do negócio de mineração permanece positiva.

Como a infraestrutura de mineração pode ser usada pela IA para capturar receitas adicionais

Copy link to section

Invezz: Mais empresas de mineração estão se voltando ou diversificando para tarefas relacionadas à IA. Essa é uma tendência de curto prazo ou uma mudança fundamental no modelo de negócios? A mineração de Bitcoin e a IA poderiam se tornar indústrias simbióticas?

A mineração de Bitcoin e a IA são simbióticas, pois essencialmente requerem o mesmo equipamento.

Ambos também exigem alto investimento de capital e perspicácia financeira para construir data centers e expertise técnica para operá-los.

Como mineradores, podemos fornecer infraestrutura pronta para IA e computação de alto desempenho, ao mesmo tempo em que capturamos receitas adicionais.

Isso apenas aumenta a estabilidade do nosso modelo de negócios a longo prazo, pois diversifica a gama de tarefas que podemos executar em nosso hardware.

Além disso, os pequenos mineradores não dependerão mais das flutuações do preço do BTC e poderão mudar para tarefas mais lucrativas caso o preço caia.

Essa fonte de receita adicional reforça o apelo econômico da mineração de Bitcoin e fortalece a resiliência dos modelos de negócios de mineração ao diversificar as fontes de renda.

Sobre mais estados introduzindo projetos de lei de reserva de BTC

Copy link to section

Invezz: Texas, Flórida e New Hampshire estão impulsionando suas próprias reservas de Bitcoin. Como isso poderia remodelar a competição entre os estados em termos de incentivos e regulamentações de mineração?

É inspirador ver como os estados americanos exploram o potencial das novas tecnologias.

Até hoje, 28 legislaturas estaduais já apresentaram projetos de lei sobre reservas de Bitcoin, com vários ganhando impulso.

Por enquanto, as reservas começariam com Bitcoins apreendidos, mas com muitos almejando que os estoques de Bitcoin representem até 10% dos fundos públicos, um fornecimento de Bitcoins compatíveis, rastreáveis e limpos é absolutamente essencial.

Esperamos mais transparência no arcabouço legal, nos acordos energéticos, nas licenças para construção de data centers e nos incentivos fiscais, e em troca, os mineradores trarão investimentos, empregos e know-how tecnológico.