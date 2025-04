A oferta inicial de moedas (ICO) do PepeX ultrapassou US$ 1.352.050 em financiamento, à medida que o interesse em seu modelo de lançamento justo, voltado para investidores comuns, aumenta.

Construída na Solana, a plataforma PepeX está ganhando terreno em um momento em que a crescente presença de Donald Trump no mundo das criptomoedas — de NFTs a memecoins e stablecoins — está intensificando a especulação no mercado.

Enquanto os tokens ligados a Trump geram manchetes e volatilidade, os traders de varejo estão cada vez mais buscando plataformas como PepeX, que se concentram em transparência, medidas anti-manipulação e potencial de longo prazo.

Com o preço atual da pré-venda fixado em US$ 0,0268 e apenas algumas horas restantes antes do próximo aumento para US$ 0,0281, o impulso está crescendo em torno de um dos tokens de plataforma de lançamento mais observados do ano.

Pré-venda ganha impulso com apoio do varejo

Copy link to section

PepeX chamou a atenção com um modelo de pré-venda que combina urgência e estrutura. A ICO, agora em sua 20ª etapa, arrecadou mais de US$ 1,35 milhão com apenas 6 horas restantes até o próximo aumento de preço.

O token, atualmente negociado a US$ 0,0268, aumentará para US$ 0,0281 na próxima etapa, mantendo um modelo consistente de aumento de 5% em 30 fases.

Essa estrutura de preços, combinada com uma contagem regressiva transparente para a arrecadação de fundos, atraiu uma comunidade crescente de investidores.

A própria launchpad oferece acesso antecipado a novos projetos de meme coins, dando a investidores regulares a chance de entrar antes de grandes listagens ou alocações de capital de risco — uma abordagem muitas vezes ausente nos ciclos anteriores de memecoins.

Ao garantir uma alocação justa, PepeX se apresenta como uma maneira segura de explorar ativos de alto risco com verificações claras em vigor.

Recursos anti-sniper e liquidez bloqueada

Copy link to section

O que diferencia o PepeX é seu protocolo integrado para prevenir táticas comuns de manipulação. A plataforma utiliza tecnologia anti-sniping para bloquear bots automatizados que frequentemente sequestram lançamentos de tokens.

Também limita os fundadores a no máximo 5% do fornecimento de tokens, uma salvaguarda projetada para reduzir o risco de despejo interno assim que uma moeda começar a ser negociada.

O PepeX bloqueia e absorve a liquidez se a equipe principal de um projeto sair inesperadamente, uma medida de proteção raramente vista em outras plataformas de lançamento de memecoins.

O rastreamento transparente da carteira e os períodos de retenção obrigatórios de 72 horas para os criadores de projetos garantem a responsabilização, vinculando as recompensas diretamente ao desempenho de um token ao longo do tempo.

Essa estrutura atrai traders que buscam estruturas de projeto confiáveis após um ano turbulento no espaço cripto mais amplo.

Empreendimentos cripto de Trump aumentam a atenção da indústria

Copy link to section

A crescente presença de Donald Trump no mundo das criptomoedas também está atraindo mais atenção para o setor. Seus empreendimentos abrangem NFTs, mineração de Bitcoin, projetos DeFi e a memecoin TRUMPo/USD.

Em janeiro, um token associado a Trump chegou brevemente a um valor de mercado de US$10 bilhões, destacando o poder dos ativos apoiados por celebridades para atrair o interesse dos investidores.

Estima-se que o ecossistema cripto mais amplo de Trump valha agora quase US$ 1 bilhão. Esses desenvolvimentos, combinados com ordens executivas que apoiam a inovação em blockchain, tornaram os ativos digitais uma característica fundamental da plataforma econômica de Trump.

A promoção de memecoins por sua campanha na Truth Social está mudando a forma como o capital político se cruza com negociações especulativas.

Investidores recorrem a estruturas em meio à euforia

Copy link to section

Em meio ao frenesi alimentado por Trump, muitos investidores estão se voltando para plataformas como PepeX para uma entrada mais estruturada no mercado.

Com sua pré-venda progredindo constantemente, a plataforma está se beneficiando de uma mudança de sentimento: afastando-se das imprevisíveis criptomoedas meme e direcionando-se para projetos que priorizam a justiça e a transparência.

Com o crescente interesse global na tokenização, PepeX está se posicionando como uma porta de entrada estável para o lançamento de tokens apoiados pela comunidade, sob diretrizes rigorosas.

Em um ambiente volátil, essa promessa de justiça está se mostrando um dos mais poderosos impulsionadores do progresso.