Metaplanet do Japão adiciona 319 BTC apesar dos ventos contrários macroeconômicos

A Metaplanet do Japão adicionou 319 BTC ao seu tesouro, enquanto o Bitcoin continuava a enfrentar dificuldades devido a novas preocupações com as tarifas comerciais propostas por Donald Trump.

Em 14 de abril, o CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, anunciou a aquisição de 319 BTC por aproximadamente ¥3,78 bilhões (cerca de US$ 26,3 milhões), a um preço médio de aproximadamente US$ 82.549 por moeda.

Também relatou um rendimento de BTC acumulado no ano de 108,3%. As empresas que possuem Bitcoin utilizam a métrica de rendimento de BTC para acompanhar o crescimento de suas participações em relação à sua base acionária.

O rendimento em BTC da Metaplanet aumentou 95,6% no primeiro trimestre de 2025, após um aumento de 309,8% no último trimestre de 2024.

No início deste mês, a empresa adicionou 160 BTC por aproximadamente US$ 13,4 milhões, continuando sua acumulação constante apesar da volatilidade do mercado.



A Metplanet atualmente detém 4525 BTC, de acordo com dados da Bitcoin treasuries, sendo a nona maior detentora corporativa de Bitcoin.

A Metplanet planeja adquirir 21.000 BTC.

A última compra ocorreu enquanto o Bitcoin oscilava sob pressão geopolítica.

O principal criptoativo caiu mais de 2% durante o horário de negociação na Ásia no domingo, atingindo brevemente US$ 83.482, enquanto os investidores reagiam a sinais mistos de Washington sobre a política comercial dos EUA em relação à China.

Embora os mercados mais amplos tenham permanecido relativamente estáveis, com os futuros do Nasdaq 100 e do S&P 500 registrando ganhos, a incerteza em torno das tarifas relacionadas à tecnologia pesou sobre os ativos digitais.

O presidente Trump esclareceu que smartphones e chips, inicialmente isentos de uma tarifa proposta de 10%, ainda enfrentariam uma taxa de segurança nacional de 20%. No momento da redação, o Bitcoin estava em queda de 0,4%, cotado a US$ 84.410, de acordo com o CoinGecko.

No entanto, a Metaplanet considera o Bitcoin um ativo estratégico de longo prazo e continuou a levantar capital para aumentar seu tesouro, independentemente das flutuações de curto prazo.

Durante uma participação em um podcast no início deste ano, o CEO Gerovic disse que muitas vezes se sente “nervoso” por não ter tempo suficiente para comprar mais Bitcoin.

Desde o início de 2025, a Metaplanet intensificou suas atividades de captação de recursos para impulsionar sua agressiva acumulação de Bitcoin.

A empresa tem emitido direitos de aquisição de ações e títulos como parte de uma estratégia mais ampla de mercado de capitais apoiada pelo investidor institucional EVO FUND.

No âmbito do seu plano contínuo “21 Milhões”, a Metaplanet planeja emitir 21 milhões de ações e arrecadar fundos para comprar bitcoin, tendo até agora arrecadado mais de ¥35 bilhões, representando cerca de 42% da capacidade total do plano.

No início deste mês, a empresa com sede em Tóquio exerceu 8,6 milhões e 4,2 milhões de ações por meio de suas 14ª e 17ª séries de direitos de ações, respectivamente.

Como relatado anteriormente pela Invezz, a Metaplanet também levantou ¥2 bilhões (cerca de US$ 13,3 milhões) no mês passado por meio de sua 10ª Série de Obrigações Ordinárias, um instrumento de dívida separado de suas emissões de ações.

Ao contrário dos direitos de ações, que geram fundos quando exercidos pelos investidores, a venda de títulos proporcionou capital imediato.

A Metaplanet pretende se tornar a maior detentora corporativa de Bitcoin da Ásia, com a meta de ultrapassar 10.000 BTC até o final de 2025 e atingir 21.000 BTC até 2026.

Seguindo a estratégia

A Metaplanet está seguindo o modelo da empresa de inteligência de negócios Strategy, liderada por Michael Saylor, que atualmente detém o título de maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo.

Em 31 de março, a empresa adquiriu 22.048 BTC por US$ 1,92 bilhão como parte de seu “plano 21/21”, uma estratégia de capital sob a qual a empresa levantaria US$ 21 bilhões em ações e outros US$ 21 bilhões em dívidas para financiar suas compras de Bitcoin.

Na última verificação, as participações totais da Strategy estavam em 528.185 BTC, avaliadas em aproximadamente US$ 44,5 bilhões com base nos preços atuais.