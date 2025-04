Os mercados de ações europeus navegaram por uma sessão complexa na terça-feira, subindo ligeiramente enquanto os investidores ponderavam o otimismo cauteloso sobre a política comercial dos EUA contra sinais preocupantes de fraqueza no setor de bens de luxo, destacados por uma queda significativa nas ações da LVMH.

O dia refletiu a contínua tensão entre as esperanças de alívio tarifário e os impactos econômicos tangíveis das tensões comerciais existentes.

Setor automotivo acelera com esperanças de alívio tarifário

Um fator chave para o otimismo cauteloso foi o setor automotivo.

O índice Stoxx Europe 600 Autos & Parts disparou 2,5%, liderando os ganhos setoriais em todo o continente.

Este comício ocorreu após comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, indicando que ele estava considerando modificações nas tarifas de 25% atualmente impostas sobre importações de automóveis e autopeças de parceiros comerciais importantes como México e Canadá, além de outros países.

Essa perspectiva de alívio potencial deu um impulso significativo às montadoras e fornecedoras de autopeças.

Refletindo esse sentimento positivo, o índice DAX da Alemanha subiu 1,3% e o FTSE 100 do Reino Unido aumentou 0,7% até o meio da manhã (07h15 GMT).

O índice pan-europeu mais amplo STOXX 600 também registrou um ganho de 0,7% (aumentando 0,6% às 07h06 GMT). Os índices de ações na Espanha também apresentaram ganhos respeitáveis.

O luxo perde o brilho: a queda da LVMH pesa muito.

No entanto, os ganhos foram moderados, particularmente na França, onde o índice CAC 40 caiu entre 0,1% e 0,2%.

Esse desempenho abaixo do esperado foi atribuído em grande parte a uma forte queda de 7,1% nas ações da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

O maior conglomerado de luxo do mundo divulgou na segunda-feira à noite uma receita decepcionante no primeiro trimestre, revelando que os consumidores nos Estados Unidos reduziram os gastos com produtos de beleza e bebidas, enquanto o crucial impulso de vendas na China permaneceu fraco.

As dificuldades da LVMH reverberaram por todo o setor de bens de luxo.

Concorrentes como a Richemont, dona da Cartier, a Kering, controladora da Gucci, e a Moncler registraram perdas, caindo entre 2% e 2,8%, sublinhando as preocupações dos investidores sobre o impacto da incerteza econômica global e das fricções comerciais no consumo de luxo.

Embora a isenção de tarifas sobre eletrônicos anunciada no fim de semana tenha dado um impulso inicial, e as indicações sobre tarifas automotivas tenham adicionado combustível, uma incerteza significativa continua a obscurecer a agenda comercial mais ampla do presidente Trump.

O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, sugeriu na segunda-feira que qualquer inflação decorrente de tarifas provavelmente seria “transitória”, mantendo aberta a possibilidade de cortes nas taxas de juros.

No entanto, simultaneamente, documentos divulgados na segunda-feira revelaram que o governo Trump está prosseguindo ativamente com investigações de segurança nacional sobre importações de produtos farmacêuticos e semicondutores, sinalizando a intenção de potencialmente impor tarifas também nesses setores.

Essa mensagem ambígua mantém empresas e investidores em alerta.

Olhos em Frankfurt: BCE e dados econômicos em foco

Neste contexto, os participantes do mercado aguardam ansiosamente a decisão de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira.

Uma redução de 25 pontos-base na taxa de juros é amplamente esperada pelos mercados.

Os formuladores de políticas, no entanto, devem ponderar fatores como a inflação controlada — destacada pelos dados franceses que confirmam o IPC anual em 0,8% em março — contra as renovadas pressões econômicas decorrentes das tensões comerciais e de um euro relativamente mais forte.

Para complicar ainda mais a situação, dados do mercado de trabalho do Reino Unido divulgados na terça-feira mostraram que a taxa de desemprego se manteve estável em 4,4% em fevereiro, mas o crescimento salarial (excluindo bônus) aumentou ligeiramente para 5,9% ao ano nos três meses até fevereiro.

Essa pressão salarial persistente é uma métrica fundamental para o Banco da Inglaterra ao avaliar o caminho para possíveis cortes futuros de juros.

Correntes corporativas: Ericsson dispara, BESI impulsionada

Além dos principais temas macroeconômicos, notícias corporativas individuais também movimentaram os mercados. A fabricante sueca de equipamentos de telecomunicações Ericsson saltou 6,9% após divulgar resultados principais do primeiro trimestre que superaram significativamente as expectativas.

A empresa holandesa BE Semiconductor Industries (BESI) disparou 7,1% após a notícia de que a Applied Materials, com sede nos EUA, havia adquirido uma participação de 9%.

Em outros lugares, resultados positivos vieram do grupo de publicidade francês Publicis Groupe (EPA:PUBP) e da Beiersdorf (ETR:BEIG), proprietária da Nivea.

Petróleo sobe com cautela

Nos mercados de commodities, os preços do petróleo subiram ligeiramente, encontrando suporte no otimismo cauteloso em torno de possíveis isenções tarifárias dos EUA e em dados que mostram uma recuperação nas importações de petróleo bruto da China em março.

Às 03h15 ET, os futuros do petróleo Brent subiram 0,6%, para US$ 65,29 o barril, enquanto os futuros do petróleo WTI dos EUA ganharam 0,7%, para US$ 61,97.

No geral, os mercados europeus apresentaram um quadro de ganhos cautelosos, impulsionados por esperanças de tarifas específicas do setor, mas contidos pela fraqueza no setor de luxo e pela persistente névoa de incerteza em torno da política comercial global.