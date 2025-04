A Adobe deu um passo estratégico mais profundo na inteligência artificial ao investir na Synthesia, uma startup de vídeo com IA sediada em Londres, marcando mais um sinal de como as gigantes de software empresarial estão apoiando ferramentas que automatizam a criação de conteúdo.

O investimento não divulgado ocorre juntamente com um importante marco de receita para a Synthesia, que ultrapassou US$ 100 milhões em receita recorrente anual.

O acordo alinha a Adobe, mais conhecida pelo Photoshop e Premiere Pro, com um dos players de crescimento mais rápido em mídia sintética, à medida que a demanda por conteúdo de vídeo na comunicação empresarial aumenta.

Synthesia atinge US$ 100 milhões em receita anual recorrente (ARR)

Fundada em 2017, a Synthesia desenvolve uma plataforma de criação de vídeo com inteligência artificial que permite aos usuários gerar avatares de vídeo realistas com mínimo esforço de produção.

Clientes, incluindo mais de 70% das empresas da Fortune 100, podem se filmar nos estúdios da Synthesia ou usar um dispositivo pessoal para criar avatares digitais para vídeos de treinamento, comunicação interna ou conteúdo voltado para o cliente.

A empresa confirmou que ultrapassou US$ 100 milhões em ARR, dobrando ano a ano graças à expansão entre clientes existentes e à forte economia de escala.

No entanto, apesar do alto crescimento da receita, a Synthesia continua a apresentar prejuízos. Em 2023, registrou um prejuízo antes de impostos de £25,2 milhões sobre uma receita de £25,7 milhões, de acordo com os documentos apresentados à Companies House.

O CEO Victor Riparbelli disse que a lucratividade não é o foco imediato, mas o negócio tem um caminho claro e caixa suficiente de rodadas anteriores.

A startup foi avaliada em US$ 2,1 bilhões em janeiro de 2024, com o envolvimento da Adobe agora visto como parte de uma estratégia mais ampla para consolidar a posição da Synthesia no mercado de vídeos corporativos.

Adobe expande estratégia de vídeo com IA

O investimento faz parte da iniciativa mais ampla da Adobe Ventures em IA generativa e segue sua tentativa fracassada de aquisição da Figma, uma plataforma de design colaborativo, por US$ 20 bilhões.

Embora o tamanho exato da participação da Synthesia não tenha sido divulgado, o acordo destaca o interesse contínuo da Adobe em expandir-se além das ferramentas criativas tradicionais para plataformas nativas de IA que atendem diretamente clientes corporativos.

O principal produto de vídeo da Adobe, o Premiere Pro, é amplamente utilizado por profissionais de mídia e marketing.

Com a Synthesia, a Adobe está explorando um novo segmento — clientes corporativos que buscam aumentar rapidamente a produção de vídeos sem os processos tradicionais de filmagem ou edição.

Essa medida também ocorre em meio à concorrência da Adobe com empresas focadas em IA no espaço de tecnologia criativa. Nos últimos anos, a Adobe apoiou startups como Captions, VidMob e Runway ML para ampliar seu pipeline de inovação.

A Synthesia agora se junta a esse portfólio como uma das empresas mais maduras com tração comercial.

A competição em vídeo com IA aumenta.

A Synthesia é uma das várias startups de vídeo com IA que competem por clientes corporativos.

Entre os concorrentes estão Colossyan, DeepBrain AI e Invideo AI — todos focados na geração de vídeo sintético.

Outros, como Filmora e Veed.io, focam em ferramentas de edição mais leves e voltadas para o consumidor.

Enquanto isso, a OpenAI está entrando no mercado com seu modelo de texto para vídeo Sora, capaz de produzir sequências de vídeo realistas com base em comandos do usuário.

Apesar da crescente concorrência, o foco da Synthesia permanece em casos de uso empresarial — posicionando-se como a “plataforma de vídeo com IA para empresas”.

Sua grande base de clientes e apoiadores estratégicos como Accel, Kleiner Perkins e agora Adobe podem lhe dar uma vantagem em um mercado cada vez mais interessado em automação e personalização em escala.

Investidores ainda apostam na IA

A parceria da Adobe surge em meio ao interesse contínuo dos investidores em plataformas nativas de IA, especialmente aquelas com modelos comerciais comprovados.

A recente avaliação da Synthesia a coloca entre as principais startups de IA do mundo, e sua capacidade de dobrar a receita anual recorrente (ARR) em um ano destaca tanto a demanda do mercado quanto a adequação do produto ao mercado.

A empresa declarou que não precisava do novo financiamento, mas o aceitou para acelerar o desenvolvimento de produtos e alinhar-se com um investidor estratégico.

A validação da Adobe ganha peso em um momento em que as empresas de software tradicionais estão cada vez mais buscando parcerias que possam ajudá-las a fazer a transição para um futuro com foco em IA.