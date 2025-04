Os touros do JUP conseguirão defender US$ 0,38 com o lançamento da plataforma profissional da Jupiter DEX?

A exchange descentralizada Jupiter, baseada em Solana , lançou sua plataforma Pro, gerando curiosidade sobre seu impacto no preço do token nativo JUP.

JUP, atualmente negociado a US$ 0,3796, tem se consolidado após a recente volatilidade, com os compradores se mantendo firmes na zona de suporte de US$ 0,3811.

Notavelmente, a nova plataforma da Jupiter chega no momento em que o volume de negociação da DEX ultrapassa o da Ethereum, sinalizando um crescimento robusto do ecossistema.

Os investidores agora questionam se essa atualização pode impulsionar o JUP além da resistência chave ou se a consolidação persistirá.

A recém-lançada plataforma Jupiter Pro

A recém-lançada plataforma Jupiter Pro, apelidada de Jupiter Pro, introduz ferramentas projetadas para melhorar a eficiência de negociação e atrair usuários.

A nova plataforma apresenta um recurso de Compra Rápida que permite negociações instantâneas com um valor padrão, simplificando o processo para investidores de varejo.

Ele também possui proteção MEV, garantindo negociações mais justas ao proteger os usuários contra a reordenação maliciosa de transações.

Além disso, as taxas de gás foram reduzidas em 10 vezes, tornando as negociações frequentes mais acessíveis em comparação com as plataformas baseadas em Ethereum.

Além disso, o terminal de tokens redesenhado da plataforma oferece análises avançadas para moedas Solana, e os traders podem alternar entre SOL e USDC como moeda padrão, adicionando flexibilidade.

A plataforma também introduz novas métricas de impulso, como Volume Líquido de Compra e Compradores Líquidos, que oferecem insights sobre as tendências do mercado.

De acordo com entusiastas, essas atualizações poderiam impulsionar uma maior atividade de negociação, potencialmente aumentando a demanda por JUP.

Além disso, o papel de Júpiter como agregador de liquidez amplifica seu apelo.

Ao extrair liquidez de 29 protocolos, incluindo Orca e Raydium, garante preços superiores.

Essa agregação é a principal contribuinte para o volume de negociação de 24 horas de US$ 2,509 bilhões, o que fez com que superasse o volume de negociação do Ethereum de US$ 1,895 bilhões.

Volumes mais altos historicamente se correlacionam com a valorização do preço do token, como visto em janeiro de 2024, quando o JUP atingiu US$ 1,39 bilhão em volume diário.

O crescimento sustentado poderia pressionar o nível de resistência de US$ 0,4102.

Impacto no preço do token Jupiter

Apesar desses avanços, a ação do preço do JUP permanece cautelosa, consolidando-se perto de US$ 0,3811, com baixa volatilidade sugerindo acumulação.

A análise técnica revela uma zona de suporte em US$ 0,3504-US$ 0,3811 e um nível de resistência em US$ 0,4102.

Uma quebra acima de US$ 0,4102 com confirmação de volume poderia desencadear uma alta. Por outro lado, uma queda abaixo de US$ 0,3595 corre o risco de testar suportes mais baixos, complicando o cenário otimista.

O Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico diário está atualmente em 40,65, acima da região de sobrevenda, indicando que o token pode estar em uma reversão de alta.

Jupiter price chart by TradingView

Além disso, a convergência do MACD está em -0,05157567, indicando um enfraquecimento do impulso de baixa.

Notavelmente, esses aspectos técnicos se alinham com um mercado que aguarda um catalisador, o qual a plataforma Pro pode fornecer.

Em última análise, o impacto do Jupiter Pro depende da adoção pelos usuários e da resposta do mercado.

Se a plataforma Pro impulsionar picos de volume, os touros podem mirar em US$ 0,4290, desde que a resistência imediata em US$ 0,4102 seja rompida.

Mas se a plataforma não conseguir se recuperar, o JUP poderá ter dificuldades em manter o impulso de alta e provavelmente poderá sofrer uma retração para o suporte em US$ 0,3595 ou menos.