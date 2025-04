Sensex dispara 1.650 pontos em 15 de abril, Nifty ultrapassa 23.300 com alívio nas tarifas americanas

Os mercados de ações indianos apresentaram um desempenho robusto na terça-feira, 15 de abril, fechando a sessão com ganhos substanciais, à medida que a diminuição das tensões comerciais globais, particularmente em torno das tarifas americanas, impulsionou compras generalizadas em Dalal Street.

Os índices de referência refletiram o clima otimista, atingindo marcos significativos em meio à ampla participação setorial.

O principal catalisador da alta foi a percepção de uma desescalada na estratégia tarifária dos EUA, especificamente a pausa surpreendente nas tarifas “recíprocas” e a isenção explícita concedida às importações de eletrônicos no fim de semana.

Essa notícia gerou uma onda de otimismo no mercado, impulsionando o BSE Sensex em robustos 1.650 pontos e fechando o dia decisivamente em alta.

Da mesma forma, o Nifty50 ultrapassou confortavelmente e fechou acima da marca psicologicamente importante de 23.300 pontos. O sentimento positivo não se limitou às grandes empresas; os índices BSE Midcap e Smallcap também participaram com entusiasmo, cada um registrando um aumento notável de 3%.

Ganhos generalizados: o setor imobiliário lidera a alta

A força do rali ficou evidente em sua abrangência, com todos os índices setoriais fechando o dia em território positivo.

O setor imobiliário se destacou, com o índice Nifty Realty disparando mais de 5% e liderando o grupo.

Dentro da cesta Nifty50, ações financeiras como IndusInd Bank, Shriram Finance e Axis Bank foram destaques entre os ganhadores, juntamente com a grande empresa de infraestrutura L&T e a gigante automotiva Tata Motors.

Demonstrando o interesse generalizado de compra, apenas alguns nomes defensivos, HUL e ITC, contrariaram a tendência, terminando como os principais retardatários da sessão.

Destaque do setor: ações de automóveis e bancos brilham

As ações de empresas automotivas e bancárias foram particularmente beneficiadas pela melhora do sentimento.

As ações do setor automotivo ganharam impulso não apenas com o alívio tarifário geral, mas também com a expectativa específica de que as taxas existentes sobre veículos pudessem ser reduzidas. As ações bancárias, por sua vez, encontraram apoio em parte nas expectativas relacionadas à redução das pressões sobre as taxas de depósito.

Embora sinais globais positivos, impulsionados pelas esperanças de uma resolução na dinâmica comercial EUA-China, tenham sustentado a alta, os investidores permaneceram cientes dos riscos subjacentes.

Preocupações com possíveis interrupções na cadeia de suprimentos, preços voláteis do petróleo bruto e orientações cautelosas surgidas na temporada de resultados do quarto trimestre mantiveram a euforia desenfreada sob controle.

O dia terminou com uma nota decididamente positiva, impulsionada pelo alívio na frente do comércio global, embora as histórias mistas de ações individuais tenham servido como um lembrete dos diversos fatores que influenciam a dinâmica do mercado além das notícias principais sobre tarifas.