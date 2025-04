As ações da Wipro Ltd caíram até 6,3% na quinta-feira depois que a empresa de serviços de TI divulgou uma previsão de receita decepcionante para o trimestre de junho, aumentando as preocupações com um terceiro ano consecutivo de queda em meio aos persistentes cortes globais nos gastos com tecnologia.

A quarta maior exportadora de TI da Índia disse na quarta-feira que espera que a receita no período de abril a junho caia entre 1,5% e 3,5% sequencialmente, com o novo CEO, Srini Pallia, alertando que “as incertezas aumentaram dramaticamente” no início do novo ano fiscal.

As orientações, disseram analistas, marcam um início preocupante para o ano fiscal de 2026 e sinalizam dificuldades contínuas, apesar da mudança de liderança.

Pallia, que assumiu o cargo em abril de 2024 após a saída abrupta de Thierry Delaporte, herda uma empresa que enfrenta uma série de trimestres fracos, grandes negócios paralisados, perda de talentos e erosão da participação de mercado.

As ações da Wipro caíram 5% até as 11h51 IST de quinta-feira, ampliando sua queda acumulada no ano para 22,4%.

Embora isso seja marginalmente melhor do que a queda de 24,8% do índice Nifty IT mais amplo, destaca o crescente ceticismo dos investidores sobre as perspectivas da empresa.

Analistas alertam para um terceiro ano de contração de receita.

As corretoras rapidamente alertaram que a previsão da Wipro para o primeiro trimestre poderia frustrar quaisquer esperanças iniciais de recuperação.

“A orientação para o primeiro trimestre prepara o terreno para mais um ano desafiador, após dois anos de queda na receita”, disseram analistas da Phillip Capital em nota.

Diversas empresas — incluindo Nomura, Nuvama, Emkay e ICICI Securities — reduziram suas estimativas de lucros para os anos fiscais de 2026 e 2027, citando a elevada incerteza macroeconômica, a desaceleração dos gastos com projetos de transformação e o impacto persistente das tensões geopolíticas e das tarifas, particularmente em mercados importantes como os Estados Unidos.

A Nomura reduziu suas estimativas de lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2026 em 2–4% e revisou o preço-alvo para ₹280, de ₹300.

Manteve a recomendação de Compra, citando políticas de retorno ao acionista aprimoradas, mas alertou que suas projeções de lucros permanecem 8–9% abaixo do consenso da Bloomberg.

A Nuvama rebaixou a ação para Manter e reduziu seu preço-alvo para ₹260, afirmando que a fraca orientação para o primeiro trimestre da Wipro compromete a tese de recuperação.

A corretora reduziu suas estimativas de lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2026/27 em até 3,7%.

Previsão pessimista desencadeia rebaixamentos generalizados.

Pelo menos nove dos 39 analistas que cobrem a ação rebaixaram suas classificações, enquanto 20 reduziram suas metas de preço, de acordo com dados da LSEG.

A classificação média dos analistas permanece em “Manter”, mas o preço-alvo mediano diminuiu quase 14%, para ₹250, no último mês.

A Emkay Global afirmou que a perspectiva da empresa para o primeiro trimestre leva em consideração tanto uma possível recuperação da demanda quanto uma maior fraqueza.

Manteve a classificação “Reduzir” com um preço-alvo de ₹260, destacando a baixa visibilidade de curto prazo, apesar de uma forte carteira de negócios.

A ICICI Securities classificou o desempenho do trimestre de março como “abismal”, citando receitas fracas e preocupações macroeconômicas — especialmente em setores com forte componente discricionário, como o automotivo e o manufatureiro.

A empresa afirmou que o único ponto positivo foi o valor total do contrato (TCV) de duas grandes conquistas de negócios, mas acrescentou que o principal desafio da Wipro reside em transformar pedidos em receitas e estabilizar suas operações na Europa.

Corretoras permanecem cautelosas, pois os gatilhos de crescimento continuam elusivos.

A Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) reduziu suas estimativas de lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2026/2027 em cerca de 4%, antecipando uma queda de 1,9% na receita ano a ano em termos de moeda constante.

A corretora manteve sua recomendação de venda com preço-alvo de ₹215, implicando uma avaliação de 17 vezes os lucros do ano fiscal de 2027.

Embora algumas corretoras apontem aspectos positivos, como políticas de alocação de capital aprimoradas e uma projeção de rendimento de dividendos de 4% para o ano fiscal de 2027, o consenso sugere que as perspectivas de curto prazo permanecem sombrias, com poucos fatores que possam impulsionar uma reavaliação da ação.