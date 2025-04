O Vietnã, um país fortemente dependente do carvão para suas necessidades energéticas, tem planos ambiciosos para aumentar significativamente sua capacidade de geração de energia até 2030.

De acordo com uma reportagem da Reuters, o plano nacional de energia recentemente revisado do país delineia uma estratégia que prioriza a mudança para fontes de energia renováveis e a introdução da energia nuclear.

Essa medida representa uma mudança significativa na política energética do Vietnã, que busca reduzir sua dependência de combustíveis fósseis e diversificar sua matriz energética.

Espera-se que a expansão de fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, desempenhe um papel crucial na consecução dos objetivos de geração de energia do país.

Além disso, a inclusão da energia nuclear na matriz energética representa um passo importante para o Vietnã, que explora fontes alternativas de energia para atender à sua crescente demanda.

Investimentos totais

Este plano ambicioso reflete o compromisso do Vietnã com o desenvolvimento sustentável e seus esforços para enfrentar os desafios das mudanças climáticas.

Ao fazer a transição para fontes de energia mais limpas, o país visa reduzir suas emissões de carbono e promover um futuro mais verde.

O governo vietnamita afirmou que o alcance das metas exigirá um investimento total de US$ 136,3 bilhões até 2030. Isso equivale a mais de um quarto do produto interno bruto do país em 2024.

Para evitar a escassez de energia que tem alarmado investidores estrangeiros e para reduzir sua dependência do carvão, o centro industrial do Sudeste Asiático deve expandir rapidamente seu fornecimento de energia para acompanhar a crescente demanda por eletricidade.

O governo do Vietnã anunciou um plano na noite de quarta-feira para aumentar sua capacidade instalada total para entre 183 e 236 gigawatts até 2030.

Este é um aumento significativo em relação aos mais de 80 gigawatts no final de 2023.

Foco no nuclear

Para isso, o país está retomando seus investimentos em energia nuclear, apesar de ter suspendido o programa em 2016 devido a restrições orçamentárias e ao desastre nuclear de Fukushima no Japão.

O governo anunciou que as primeiras usinas nucleares, com capacidade combinada de até 6,4 GW, deverão entrar em operação entre 2030 e 2035.

Eles também afirmaram que uma capacidade adicional de 8 GW seria adicionada até meados do século.

A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que os pequenos reatores modulares ainda estão em desenvolvimento, mas seriam mais acessíveis de construir do que os grandes reatores de potência.

Autoridades afirmaram que o Vietnã discutiu esses pequenos reatores modulares.

No início deste ano, o governo anunciou sua intenção de iniciar discussões com parceiros estrangeiros, incluindo Rússia, Japão, Coreia do Sul, França e Estados Unidos, sobre projetos de energia nuclear.

Após este anúncio, a Korea Electric Power Corp expressou interesse nos projetos nucleares do Vietnã na terça-feira, durante a visita do presidente da empresa ao país.

Ações de energia

O governo anunciou que o novo plano aumentará a participação da energia solar na capacidade total para entre 25,3% e 31,1% até 2030.

Isso representa um aumento em relação aos 23,8% de 2020. Além disso, a energia eólica onshore e nearshore aumentará para entre 14,2% e 16,1% até 2030, em comparação com quase zero no início da década.

As autoridades estabeleceram novas metas após preocupações entre investidores decorrentes de um ajuste retroativo nos preços preferenciais para produtores de energia solar e eólica onshore.

O plano delineia uma mudança significativa nas fontes de energia, com a participação das usinas termelétricas a carvão na capacidade total de geração diminuindo de aproximadamente um terço em 2020 para entre 13,1% e 16,9%.

Enquanto isso, as usinas de gás natural liquefeito, atualmente inexistentes na matriz energética, devem contribuir com entre 9,5% e 12,3% da capacidade total de geração.

A meta do governo vietnamita para energia eólica offshore é de 6 a 17 GW entre 2030 e 2035. Embora uma meta anterior de 6 GW para esta década tenha sido estabelecida, nenhuma energia eólica offshore foi construída ainda.