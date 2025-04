O Bitcoin não conseguiu se manter firme em meio às tarifas, à guerra comercial e, por fim, à liquidação do mercado impulsionada pela recessão nas últimas semanas.

Ainda assim, Anthony Pompliano, um otimista de longo prazo do BTC, continua a acreditar no potencial de longo prazo da maior criptomoeda do mundo por capitalização de mercado.

Pompliano vê a consolidação contínua do preço do Bitcoin como uma oportunidade de compra e espera que o rei das criptomoedas retome sua trajetória ascendente nos próximos meses.

Para os investidores, mesmo aqueles com capital limitado, isso deve ser uma boa notícia, já que o Bitcoin tende a arrastar o restante do mercado de criptomoedas na mesma direção.

Portanto, se houver uma valorização, outros ativos cripto, incluindo memecoins, como o CartelFi, também poderão ter um bom desempenho em 2025.

CartelFi pode acompanhar o movimento de alta do BTC

O Bitcoin teve desempenho inferior ao do ouro nas últimas semanas, mas nos últimos 12 meses, o desempenho de ambos os ativos foi idêntico.

Mais importante ainda, o fundador da Professional Capital Management está convencido de que o Bitcoin superará o ouro em termos de desempenho ao longo do restante de 2025.

“O que vemos, no entanto, é que quando o ouro sobe, cerca de 100 dias depois, o Bitcoin não apenas o alcança, mas geralmente sobe muito mais”, disse ele à CNBC em uma entrevista recente.

Os comentários de Pompliano indicam dias melhores para o Bitcoin.

E, se isso se concretizar, parte do capital — especialmente de investidores com opções de investimento mais restritas — pode acabar migrando para o CartelFi, já que ele está sendo negociado por centavos no momento, enquanto o BTC está em torno de US$ 85.000.

Se você quiser saber mais sobre o CartelFi e sua criptomoeda meme nativa, clique aqui para visitar o site agora.

A narrativa do CartelFi está sendo bem recebida pela comunidade

O CartelFi está empenhado em ser mais do que um memecoin comum. Enquanto outros se baseiam apenas no hype, o CartelFi pretende oferecer utilidade também.

Esse projeto cripto promissor tem como objetivo transformar tokens meme ociosos em ativos produtivos que geram rendimento. É por isso que os desenvolvedores estão chamando essa nova plataforma de “o cartel supremo de staking”.

A narrativa já parece estar sendo bem recebida pelos investidores, considerando que a memecoin arrecadou mais de US$ 1 milhão em pré-venda. O preço do CartelFi sobe a cada nova etapa da pré-venda, sendo que a próxima está programada para começar em 18 horas.

Isso está ajudando a atrair investidores ainda mais rápido para o CartelFi em 2025.

Some o interesse da comunidade aos comentários de Pompliano, que indicam que o mercado cripto vai subir com força após essa fase de consolidação, e investir no CartelFi começa a parecer uma oportunidade empolgante.

Clique aqui se você quiser se aprofundar no CartelFi antes de finalizar sua decisão de investir em sua memecoin.