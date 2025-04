Ações americanas caem na abertura: Dow Jones despenca mais de 450 pontos, Nasdaq cai cerca de 2%

As ações americanas abriram em baixa na segunda-feira, ampliando as perdas recentes, pois os investidores não encontraram sinais de progresso nas negociações comerciais globais.

O Dow Jones Industrial Average caiu 454 pontos, ou 1,2%, enquanto o S&P 500 recuou 1,4% e o Nasdaq Composite caiu 1,8%.

As ações da Tesla caíram 5,4%, enquanto as da Nvidia recuaram 3,7%. AMD, Meta Platforms e Amazon perderam cerca de 2% cada.

O sentimento dos investidores foi prejudicado pela ausência de atualizações sobre o acordo comercial durante o fim de semana, com as tensões entre os EUA e a China parecendo se intensificar.

A fraqueza do mercado seguiu-se a uma terceira queda semanal nas últimas quatro para os principais índices dos EUA.

Na semana passada, o S&P 500 perdeu 1,5%, enquanto o Dow e o Nasdaq caíram mais de 2%.

Os principais índices acionários dos EUA caíram aproximadamente 7% desde 2 de abril, após o anúncio do presidente Donald Trump de uma nova rodada de tarifas de importação.

Por que as ações estão em baixa hoje?

As ações americanas caíram com a reação dos mercados às ameaças do presidente Donald Trump de considerar a remoção do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Especialistas jurídicos afirmam que um presidente não pode facilmente destituir o presidente do Fed, e Powell declarou que não renunciaria se fosse solicitado.

No entanto, declarações recentes da Casa Branca deixaram os investidores avaliando as possíveis consequências de tal medida.

O diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, confirmou na sexta-feira que Trump está analisando se tem autoridade para demitir Powell, levantando novas preocupações sobre a capacidade do Fed de operar de forma independente em meio à pressão persistente da Casa Branca sobre a política de juros.

Ações e títulos provavelmente enfrentariam uma forte liquidação se o presidente Donald Trump tentasse remover o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na segunda-feira o vice-presidente da Evercore ISI, Krishna Guha.

Em entrevista ao Squawk Box da CNBC, Guha observou:

Se você começar a questionar a independência do Federal Reserve, estará elevando o patamar para que o Federal Reserve reduza as taxas. Se você realmente tentasse remover o presidente do Federal Reserve, acho que veria uma reação severa nos mercados, com juros mais altos, dólar mais baixo e ações em queda.

O sentimento do mercado foi ainda mais prejudicado pelos temores de deterioração das relações EUA-China.

As tensões aumentaram à medida que a estratégia comercial de Trump continuava a visar a China e seus aliados, com Pequim prometendo retaliação contra qualquer país que se alinhasse com os EUA nos esforços para isolar sua economia.

“A China se opõe firmemente a qualquer acordo que seja alcançado às custas dos interesses chineses. Se isso acontecer, a China não aceitará e tomará resolutamente contramedidas recíprocas”, disse o Ministério do Comércio da China.

Principais resultados desta semana

Uma série importante de resultados do primeiro trimestre está prevista para esta semana, com os mercados atentos a sinais de como as tarifas e as preocupações com a recessão estão afetando os gastos do consumidor e das empresas.

A Tesla será acompanhada de perto, pois suas ações permanecem em queda de 40% no ano, em meio à volatilidade do mercado e à controvérsia em torno dos laços do CEO Elon Musk com Donald Trump.

Os resultados da Alphabet também estarão em foco após uma forte liquidação de ações de tecnologia na semana passada.

Relatórios principais programados:

Terça-feira: Tesla (após o fechamento do mercado)

Quarta-feira: Boeing (pré-mercado); IBM, Chipotle Mexican Grill (pós-mercado)

Quinta-feira: Merck, PepsiCo, Comcast, Procter & Gamble, Southwest Airlines, American Airlines (pré-mercado), Alphabet, Intel (pós-mercado)