Stacks (STX) kopierar Bitcoins prisrörelse: vad är förhållandet?

Dagens Stacks prisstegring har överträffat de flesta altcoins. Den rankades på plats fyra av CoinMarketCap bland dagens bästa vinnare bakom Render Token (RNDR), Conflux (CFX) och Injective (INJ), i den ordningen.

STX-priset verkar spegla Bitcoin-priset som precis steg över 30 000 $ tidigare idag. Värdegnistan har överraskat många kryptoinvesterare och de flesta undrar om Stacks är redo att bli nästa stora grej i kryptoområdet, särskilt eftersom det har presterat så bra sedan början av året.

Vad är förhållandet mellan Stacks-priset och Bitcoin-priset?

Tja, Stacks och Bitcoin är två olika blockkedjor med olika inhemska tokens. Men de är relaterade på ett sätt.

Stacks är ett Bitcoin-lager för smarta kontrakt. Det tillåter smarta kontrakt och decentraliserade applikationer att använda Bitcoin som en tillgång och lösa transaktioner på Bitcoin-blockkedjan.

Stacks har normalt full kunskap om hela Bitcoin-tillståndet på grund av dess Proof of Transfer-konsensus och Clarity Language som gör att den kan läsa från Bitcoin-blockkedjan när som helst. Bara det ger en viss insikt om varför priset på STX är nära korrelerat med det för BTC.

Alla transaktioner som görs på Stacks hashas automatiskt och avräknas på Bitcoin Layer 1 blockchain. I huvudsak är Stacks-block 100 % säkrade av Bitcoin-hashpower, vilket innebär att för en angripare att beställa om Stacks-block eller transaktioner, skulle angriparen behöva beställa om Bitcoin-block.

Förutom att vara länkad till Bitcoin, är Stacks ett skalbart lager vilket innebär att transaktioner avvecklas snabbare jämfört med Bitcoin-transaktioner, vilket gör det till ett alternativ för kryptoinvesterare som använder BTC för att avveckla transaktioner.