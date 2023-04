ETH-pris under 1 900 USD som data pekar på en försäljning på 300 miljoner USD efter Shanghai

Den största Ethereum-nyheten under 2023 är precis på väg att slå till när kryptovalutan välkomnar sin efterlängtade Shanghai-uppgradering idag, 12 april 2023.

Som det händer är marknaden osäker på hur stor inverkan det kommer att ha på priset på Ether som möjliggör uttag av insatt ETH. Den senaste simuleringen av on-chain analysföretaget Glassnode pekar dock på en potentiell försäljning på upp till 300 miljoner dollar efter uppgraderingen.

Plattformen delade insikterna i en rapport som publicerades sent på tisdagen när nedräkningen till Shanghai nådde under 24 timmar.

Ethereum-pris och Shanghai: säljtryck till ett värde av 300 miljoner dollar

Per Glassnode kommer försäljningstrycket på Ethereum att bero på att enorma volymer av ackumulerade belöningar för insatspoolen utbetalas.

Alla insatta ETH har ett genomsnittligt insättningspris på $2 136, vilket ger insättare -13 % i orealiserade förluster mätt mot Ethereums nuvarande spotpris. Det realiserade priset för hela ETH-utbudet är dock 1 403 USD – vilket betyder att det finns en orealiserad vinst på 36 % över nätverket.

Räkna definitivt med lite försäljning, och data från kedjan tyder på att detta kommer att hända.

Enligt Glassnode kommer cirka 100 000 ETH, eller ungefär 190 miljoner dollar att säljas efter att uttagen börjar. Men bara 70 000 ETH värda cirka 133 miljoner dollar kommer att tas ut, tillade forskarna.

Ethereum-pris och Shanghai: Expert på förväntad effekt

En uppskattning av det totala antalet insatta ETH-validerare kommer sannolikt att omedelbart dra sig tillbaka efter att Shanghai inkluderar värde som uppkommit för 1 229 validerare som har signalerat avsikten att lämna. Ytterligare 214 nedskurna validerare kommer också att lämnas ofrivilligt, visar on-chain-data.

I det här fallet kan 46 176 ETH värda cirka 85,7 miljoner dollar säljas direkt efter att uppgraderingen aktiverats.

Trots det uttalade försäljningstrycket säger Glassnode att en avsättning av den maximala mängden ETH-belöningar sannolikt kommer att ha “en acceptabel inverkan på priset.” Anmärkningsvärt är också att all insats Ether inte kan dras tillbaka på en gång, som Glassnode påpekade i sin rapport, med detta ner till Ethereums proof-of-stake exit-kö.

Katie Evans, en DeFi-expert på Swarm, sa i kommentarer som delas med Invezz att även om Shanghai-uppgraderingen kan se “viss instabilitet i eterpriset”, är den övergripande utsikten att det är osannolikt att detta kommer att vända investerarsentimentet i någon större utsträckning.

Att notera att investerarstämningen kring krypto är ” allt mer livlig “, tillade Evans.

Om vad som händer omedelbart efter uppgraderingen, noterade analytikern: