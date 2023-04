CAC 40 -indexet hoppade till rekordhöga nivåer på torsdagen när investerare jublade den starka utvecklingen för LVMH, det största europeiska företaget. Indexet, som består av det största europeiska företaget, hoppade till en högsta nivå på €7 453, vilket var cirka 32 % över den lägsta nivån i december.

LVMH aktiekurs stiger

Den främsta katalysatorn för CAC 40-indexet var de senaste LVMH-resultaten. Företaget, som är den största lyxgruppen i världen, sa att dess organiska försäljning ökade med 18%, hjälpt av stark efterfrågan från Kina. Analytiker förväntade sig att försäljningen skulle växa med ~10%. I ett uttalande sa företaget att det fortfarande var optimistiskt om sin kinesiska verksamhet i år.

Viktigast av allt, trots den ökande rädslan för lågkonjunkturen, växte företagets verksamhet i alla regioner. I Japan ökade försäljningen med 34 % medan försäljningen i Europa ökade med 24 %. I en anteckning till Bloomberg sa en analytiker från HSBC:

Dessa resultat hjälpte till att driva andra lyxmärken högre. Hermes aktiekurs steg med mer än 3% eftersom investerare förväntade sig mer försäljning i Kina. Kerings aktiekurs har stigit med 2%.

Detsamma gäller för andra företag med exponering mot Kina har gjort det bra. EssilorLuxottica, moderbolaget till Ray-Ban, steg med 2% på grund av sin stora exponering mot Kina. Andra företag som L’Oreal hoppade också.

Som jag skrev i den här artikeln verkar det som franska lyxgrupper har blivit nästa tekniker . De flesta av dessa företag har presterat bättre än amerikanska teknikjättar och deras PE-multiplar är högre.

CAC 40 prognos

CAC-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att CAC 40-indexet har varit i en stark hausseartad trend de senaste månaderna. Och den här veckan flyttade den sig över den viktiga motståndsnivån på 7 394, den högsta punkten i mars. Genom att göra det ogiltigförklarade det dubbeltoppsmönstret som jag skrev om här .

Därför kommer indexet sannolikt att fortsätta stiga när köpare siktar på nästa nyckelmotståndsnivå på 7 450. Ett steg under stödet vid 7 394 kommer att ogiltigförklara den hausseartade uppfattningen.