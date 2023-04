Apple Inc ( NASDAQ: AAPL ) är upp 3,0 % idag efter en Bloomberg- rapport om att dess investeringar i Indien redan har börjat ge resultat.

Jim Cramer reagerar på rapporten

Den tekniska giganten gör nu cirka 7,0 % av sina iPhones i “Bharat” mot endast 1,0 % 2021. Förra året producerade Apple sina flaggskeppssmarttelefoner till ett värde av över 7,0 miljarder dollar i Indien, tillade rapporten.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Som reaktion på uppgifterna hyllade den berömda investeraren Jim Cramer det Nasdaq-listade företaget för sitt engagemang för att göra fler av sina iPhones i Indien och utöka sitt fotavtryck på en nyckelmarknad för smartphones.

Den möjligheten, tillade han, gjorde honom “mycket exalterad” för Apple-aktien som redan har stigit mer än 30 % för året. Att byta till Indien tjänar också till att skydda företaget från att hamna mitt i eskalerande spänningar mellan USA och Kina.

Apple-aktien har en uppsida till $188

Också på torsdagen rekommenderade Credit Suisse-analytikern Shannon Cross att köpa Apple-aktier med hänvisning till en stark efterfrågan på iPhone och höjde hennes kursmål till $188 – ungefär en uppsida på 15 % härifrån.

Cross förväntar sig att iPhone-tillverkaren ska rapportera 93,27 miljarder dollar i intäkter för sitt innevarande kvartal på 1,45 dollar per andel av resultatet. Hon ser också att det höjer utdelningen med cirka 5,0 % och tillåter ytterligare 90 miljarder dollar i aktieåterköp.

Tidigare i veckan rapporterades att Apple Inc övervägde att använda en fysisk sidoknapp på iPhone 15 som är planerad att lanseras senare i år och inte lita så mycket på Cirrus Logics haptiska beröringsteknik som tidigare förväntat.