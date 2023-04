CIC:s Ethridge: "Alphabet kommer att förlora detta chatbot-krig"

Alphabet Inc ( NASDAQ: GOOGL ) tillkännagav just planer på att sätta samman två av sina forskarteam som arbetar med artificiell intelligens för att expandera snabbare inom det som på sistone varit det hetaste området inom teknik.

Google för att slå samman Brain med DeepMind

På torsdagen sa Google att de kombinerar “Brain” – dess interna forskarteam med DeepMind – en startup som det köpte 2014 för att accelerera sina AI-ambitioner.

Ändå är Malcolm Ethridge från CIC Wealth fortsatt baisse på aktien. När han pratade med CNBC:s Scott Wapner idag, sa han:

Market håller med mig. Titta på Googles aktiekurs idag. Detta var, föreställer jag mig, menat att vara ett monumentalt tillkännagivande och marknaden svarade med en stor gammal gäspning. Så jag är fortfarande en säljare.

För året har Google-aktien dock stigit med 20 % vid skrivandet. Även på torsdagen integrerade Microsoft ChatGPT-tekniken i Viva – dess plattform för upplevelser för anställda.

Vad mer vi vet om Google DeepMind

Den nya divisionen som Alphabet Inc kallar Google DeepMind kommer att fungera under ledning av Demis Hassabis som var med och grundade DeepMind.

Jeff Dean – chefen för Google Research kommer att ta på sig en ny roll som Chief Scientist. På CNBC:s ” Closing Bell ” lade Ethridge till:

Market bekräftar vad jag var orolig över att Alphabet till slut kommer att förlora detta chatbot-krig. Jag ser bara inte var, som aktieägare i Alphabet, detta visar sig vara ett vinnande vad på kort sikt.

Nyheten kommer mer än två månader efter att Googles Bard misslyckades på sin allra första dag på jobbet. Tidigare i veckan rapporterades Samsung överväga att byta från Google till Bing som standardsökmotor på sina smartphones ( läs mer ).