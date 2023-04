Shift4 Payments (FOUR) aktiekursmönster pekar på mer smärta framåt

Shift4 Payments ( NYSE: FOUR ) aktiekurs har dragit tillbaka våldsamt de senaste dagarna då investerare fokuserar på en kortsäljarrapport. Aktierna sjönk till den lägsta nivån på $57,87, den lägsta nivån sedan den 28 februari. Sammantaget har aktierna fallit med mer än 20% från den högsta nivån hittills i år. Den har ökat med mer än 17 % i år.

Blue Orca kort rapport om Shift4 Payments

Den främsta orsaken till kollapsen av Shift4 Payments är en kortsäljarrapport som påstod flera viktiga frågor i företaget. Kärnargumentet är att företaget marknadsför sig som ett fintechföretag som växer snabbt samtidigt som det är en gammaldags PoS-leverantör.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Kortsäljarna noterade också att företaget aggressivt manipulerade sin ekonomi i ett försök att öka sin prestation. De identifierade områden där företaget förvärvade distributörer och manipulerade sina kassaflöden.

Blue Orca noterade vidare att VD:n hade inblandat i tvivelaktiga aktiviteter som syftade till att höja aktiekursen. För det första, när Shift4 Payments aktiekurs sjönk, sa han att han var beredd att ta företaget privat eftersom det var mycket undervärderat. I verkligheten sålde han aktivt aktierna, enligt insiderdata.

Blue Orcas korta rapport om Shift4 Payments såg också att dess Chief Financial Officer avgick förra året då några Wall Street-analytiker ifrågasatte företaget. När det gäller svag bolagsstyrning ifrågasatte rapporten varför bolaget hade för många transaktioner med närstående, inklusive betalningar till vd:ns privatjetbolag.

Jag anser att Blue Orcas argument mot företaget är väl genomarbetat och innehåller många korrekta framställningar. Dessa problem kan påverka aktiens framtida utveckling när fler ägare börjar sälja.

Det är värt att notera att andra liknande företag har fått en del kortsäljare uppmärksamhet nyligen. I mars riktade Hindenburg Research in sig på Block, moderbolaget till Square, som vi skrev här. Och den här veckan riktade sig en annan rapport till Nuvei, ett kanadensiskt fintechföretag som tillhandahåller betalningslösningar till spel- och kryptoföretag.

Shift4 Payments aktiekursprognos

SHIFT-diagram av TradingView

Det dagliga diagrammet visar att SHIFT-aktiens kurs har sjunkit de senaste dagarna. Under denna period har aktierna lyckats gå under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden. Nedgången skedde när de två linjerna i det stigande kilmönstret var på väg att nå en sammanflödesnivå.

Aktien sjönk också under den viktiga motståndspunkten på 66,55 dollar, den högsta punkten i maj i år. På grund av det stigande kilmönstret och kortsäljarrapporten finns det därför en sannolikhet att aktien kommer att fortsätta falla när säljarna siktar på nästa viktiga stödnivå på $50. Ett steg över motståndspunkten vid $66,50 kommer att ogiltigförklara den baisseartade synen.