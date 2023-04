Societe Generale lager pumpar och dumpar efter Euro-pegged stablecoin lansering

Den franska multinationella banken, Societe Generale, har lanserat sitt eget euro-kopplade stablecoin med namnet “EURon” på Ethereum blockchain. Nyheten fick kortfattat Societe Generale-aktien att hoppa innan den sjönk under gårdagens stängningskurs.

Stablecoin är det första som ges ut av banken, som är en av de ledande investeringsbankerna i Frankrike.

Hur kommer Societe Generale EURon att fungera?

EURon är knuten till euron i förhållandet 1:1; vilket innebär att värdet av en EURon kommer att vara lika med värdet av en Euro. Dessutom, varje gång ett nytt EURon stablecoin präglas (skapas) kommer ett motsvarande belopp av Euro att placeras på ett avgränsat konto för att backa upp stablecoinet.

Euroreserverna kommer att se till att stablecoinet bibehåller sin Euro-peg.

Stablecoin kommer att köras på Ethereum, Ethereum blockchain smarta kontrakt säkerställer att stablecoin är stabilt och säkert.

Societe Generale planerar att använda EURon för att underlätta gränsöverskridande transaktioner, vilket gör det möjligt för kunder att snabbt och effektivt överföra euro över gränserna. Dessutom planerar banken också att utnyttja blockkedjeteknologin som ligger bakom EURon för att förbättra effektiviteten hos sina normala finansiella tjänster.

De växande stablecoins popularitet

Stablecoins har blivit allt mer populära i kryptorymden på grund av deras prisstabilitet, som upprätthålls genom att vara knuten till en underliggande tillgång, som guld eller den amerikanska dollarn. De har blivit vanliga alternativ till traditionella kryptovalutor, som är kända för sin höga prisvolatilitet.

Med EURons lansering har Societe Generale anslutit sig till den växande listan av finansiella institutioner som har anammat stablecoins för snabbare och mer effektiva gränsöverskridande betalningar.

Dessutom markerar Societe Generales lansering av ett stablecoin ett viktigt steg mot antagandet av blockchain-teknik av traditionella finansinstitutioner. Det är troligt att vi kommer att se fler institutioner ta till sig kraften i blockkedjeteknik när de fortsätter att inse fördelarna som tekniken erbjuder.