Comericas Lynch förväntar sig att S&P 500 kommer att testa de lägsta nivåerna i oktober igen

upp 8,0 % hittills i skrivande stund är i stort sett lika långt som det skulle gå 2023, säger John Lynch. Han är Chief Investment Officer på Comerica Wealth Management.

S&P 500 är inte ute i skogen än

Mer oroväckande är att Lynch förväntar sig att jämförelseindexet faktiskt kommer att handlas ner på kort sikt.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Flera orsaker från en vinstnedgång till försvagande ekonomisk data, sade han i en nyligen skickad notering till Invezz, kan se att den testar de lägsta nivåerna i oktober under de kommande månaderna.

Vi tror att kombinationen av sjunkande vinster, försvagad ekonomisk tillväxt, en stabil Federal Reserve och brist på brett deltagande tyder på att aktiemarknaden är redo att kämpa för de kommande månaderna.

Också på fredagen hävdade Dan Ashmore – vår forskningschef i den här artikeln att avkastningskurvans inversion nu är på sin djupaste nivå sedan 1981 som historiskt har signalerat en lågkonjunktur.

S&P 500 kommer att återhämta sig under andra halvåret 2023

Att göra saken värre är att centralbanken ser ut att hålla räntorna högre under längre tid även efter de senaste bankkonkurserna som vanligtvis följs av stramare utlåningsstandarder.

Icke desto mindre håller Comericas Lynch med om att nedsidan på aktiemarknaden sannolikt kommer att vara tillfällig och att S&P 500 kommer att sluta i år i intervallet 4 100 till 4 200 – ungefär i linje med var den är nu.

Med tanke på full sysselsättning och solida kassanivåer misstänker vi aktiemarknaden, eftersom en diskonteringsmekanism kommer att börja prissätta en återhämtning 2024 under andra halvan av detta år.

Konsumentpriserna i mars steg med 5,0 % jämfört med förra året, långt över Fed:s mål på 2,0 % som Invezz rapporterade HÄR.