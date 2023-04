GBP/INR dubbeltopp eftersom USD/INR bildar en stigande triangel

Växelkursen GBP/INR har gått ingenstans under de senaste veckorna eftersom handlingar från Bank of England (BoE) och Reserve Bank of India (RBI) skiljer sig åt. Den handlades på 102,17 på fredagen, några punkter under årets högsta på 102,67. Den har ökat med över 19 % från den lägsta punkten 2022.

Å andra sidan handlades USD/INR till 82,13, där den har varit de senaste veckorna. Detta pris är några punkter under årets högsta på 83,25.

RBI och BoE divergens

Det finns en ökande möjlighet att RBI och BoE kommer att ta divergerande vägar under de närmaste månaderna eftersom inflationen i Storbritannien förblir envist hög. Data som publicerades på onsdagen visade att den brittiska inflationen låg kvar på en förhöjd nivå i mars.

Uppgifter från Office of National Statistics visade att det överordnade konsumentprisindexet sjönk till 10,1 % i mars från föregående månads ökning med 10,4 %. Dessa siffror betyder att landets inflation är mycket högre än andra länder, inklusive de i Europeiska unionen.

ONS noterade att livsmedelspriserna var de främsta drivkrafterna för inflationen. Priserna på mat och alkoholfria drycker steg med 19 % i mars. Det var den högsta ökningen sedan 1977. Kärninflationen, som exkluderar mat och energi, låg också kvar på en höjdpunkt i mars.

Därför är Bank of England (BoE) mellan stenen och stenen med tanke på att arbetsmarknaden fortfarande är trång. Som sådan tror analytiker att banken kommer att höja räntorna igen när den möts i maj. Det kan också höjas mer under de kommande mötena även om Storbritannien är kvar i en stagflationsperiod.

RBI, å andra sidan, förväntas fortsätta att pausa sin räntehöjningspolitik ett tag. I april beslutade banken att pausa höjningar trots att den varnade för att den kunde tvingas leverera fler höjningar i år.

GBP/INR prisprognos

GBP/INR-diagram av TradingView

Växelkursen GBP/INR har varit i en långsam uppåtgående trend de senaste månaderna. Nyligen har paret hittat ett motstånd vid nyckelpunkten på 102,67, den högsta punkten den 13 december. Det har format vad som ser ut som ett dubbeltoppmönster vars halsringning är på 96,86. Paret ligger fortfarande över 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden.

Därför kommer GBP/INR-paret att förbli inom detta intervall ett tag och sedan ha ett baisseartat utbrott på grund av mönstret med dubbeltopp. Om detta händer kommer paret sannolikt att sjunka till nyckelstödet på 96,85.

Å andra sidan har USD/INR-paret bildat ett stigande triangelmönster, vilket signalerar att det sannolikt kommer att få ett hausseartat utbrott. Om detta händer kommer paret sannolikt att hoppa till nyckelmotståndet på 83.