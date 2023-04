Verizon lägger till 633 000 abonnemangskunder i detaljhandeln när intäkterna missar

Verizon (NYSE: VZ), det gigantiska telekommunikationsföretaget, publicerade blandade ekonomiska resultat på tisdagen. Dess totala intäkter kom in på 32,9 miljarder dollar, vilket var 1,9% lägre än samma kvartal 2022. Resultaten missade analytikernas prognoser med 740 miljoner dollar.

Företagets trådlösa intäkter steg med 3 % till 18,9 miljarder dollar medan de totala konsumentintäkterna sjönk med 1,7 % till 24,9 miljarder dollar. Dess affärslösningssegments intäkter sjönk med 2,8 % till 7,5 miljarder USD. Verizons totala bredbandsanvändare ökade med 437 000 medan dess abonnemangstelefon förlorade 127 000 kunder. Detaljhandelskunder ökade med 633 000 under första kvartalet.

Även andra delar av verksamheten var starka. Företagets fria kassaflöde steg till 2,3 miljarder dollar medan kassaflödet från verksamheten uppgick till 8,3 miljarder dollar. I ett uttalande sa företagets vd:

“Förra månaden meddelade vi att vårt 5G Ultra Wideband nu når mer än 200 miljoner människor när vi fortsätter att genomgå den mest aggressiva nätverksinstallationen i vårt företags historia. Med våra mobila och bredbandsmöjligheter, och vårt fokus på nätverksstyrka, ger vi fler kunder på fler platser en överlägsen nätverksupplevelse.”

Verizon strävar efter att öka sin marknadsandel genom att investera i sitt nätverk eftersom det fortsätter att konkurrera med sådana som AT&T och T-Mobile.

Verizon aktiekurs har sjunkit med 7,53% i år eftersom oron för verksamheten kvarstår. Aktien sjönk med 70 räntepunkter under sessionen före marknaden.