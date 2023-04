Gå på Zimbabwe dollar, dessa andra valutor kollapsar

Zimbabwe-dollarn är välkänd för sin anmärkningsvärda kollaps som ledde till den värdelösa biljonsedeln. Som jag skrev här har den nya versionen av ZWD fortsatt att sjunka under de senaste månaderna . Det verkar dock som om andra valutor på tillväxt- och gränsmarknaderna också kollapsar.

Kenya shilling

Kenya shilling (KES) har varit i ett fritt fall när ekonomin har imploderat. USD/KES, som handlades till 58 1997, har nu stigit till 135,75. Banker och andra valutabyråer säljer nu USD för över 150.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Denna situation inträffade när landets export sjönk och importen steg. Dess statsskuld hoppade till rekordhöga samtidigt som arbetsproduktiviteten har sjunkit. Med utlandsskulden som förfaller i en snabbare takt, finns det en sannolikhet att Kenya shilling kommer att fortsätta falla under de kommande månaderna. Jag misstänker att den kommer att nå 200 år 2024 när landets skuldkris och löner i den offentliga sektorn fortsätter. Bara denna vecka hotade landshövdingar med att lägga ner verksamheten på grund av brist på kontanter.

turkisk lira

Den turkiska liran har också kollapsat under de senaste decennierna. USD/TRY-paret handlas på en rekordhög nivå på ~20, 1 589% högre än den lägsta punkten 2008. Till skillnad från andra länder har den turkiska lirans kollaps varit självförvållad sedan landets produktivitet är fortsatt hög.

Liran föll på grund av CBRT:s okonventionella penningpolitik. Det har helt enkelt sänkt räntorna i en period av hög inflation. Den saknar också det förtroende som behövs på grund av politisk inblandning. Därför, som jag skrev här , kan den turkiska liran stiga om landet väljer en ny president i maj, vilket är högst osannolikt.

Nigeria naira

Kollapsen av den nigerianska nairan har varit sorglig att se. USD/NGN har hoppat med mer än 465 % från den lägsta punkten 1998. Denna kollaps inträffade trots att volymen oljeexport förblir hög.

Utmaningen för den nigerianska ekonomin är att den exporterar råolja och sedan importerar dyra raffinerade produkter. Dessutom tillhandahåller landet kostsamma bränslesubventioner, vilket har sett det pressa budgetöverskottet till historiska toppar. Den tillträdande regeringen står inför en kamp i uppförsbacke för att rädda den nigerianska nairan.

pakistanska rupier

Den andra valutan som blivit värdelös är den pakistanska rupien. USD/PKR-paret har hoppat till en högsta nivå på 275, vilket är ~600% över 2008 års låga nivåer. Denna situation kan förvärras snart eftersom landet är inställt på att fallera på sina obligationer i juni om det inte blir någon IMF-räddning. Som Argentina har visat oss är en IMF-räddning vanligtvis en kortsiktig åtgärd som tillfälligt ökar valutan. Den argentinska peson har stupat trots flera räddningspaket från byrån.

Libanesiskt pund/pund

Den libanesiska ekonomins kollaps är välkänd. Som jag skrev här går landet igenom en stor utmaning . Dess export har sjunkit medan landets banksektor är på vippen. Landet har gått över till ett kontantsamhälle och analytiker tror att situationen kommer att fortsätta att förvärras. Därför är risken för LBP-kollaps avsevärt hög.

https://www.youtube.com/watch?v=ToIJLPDBato&t=322s